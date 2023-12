La staffetta dei record. Un successo la 100x400

È stato un successo la 17ª edizione della staffetta 100x400 promossa dall’Atletica Avis Macerata allo stadio Helvia Recina. Il prologo, recitato dai ragazzi della categoria esordienti con una mini staffetta 4x200 ha aperto la mattinata. Il tempo finale è stato di 2 ore 11’11“ miglior crono di sempre della staffetta 100x400 Avis. Alle 9 lo starter Mario Mozzoni ha dato il via e l’apertura per le prime tre frazioni è stata del terzetto Matteo Sdrubolini, Pietro Cippitelli e Paolo Dimmito della 3x800 della categoria ragazzi, campione regionale 2023. Con l’ottima segreteria retta da Massimo Mozzoni e Antonella Gentili, si è seguito lo sviluppo della manifestazione con un aggiornamento continuo. La frazione più veloce è stata quella del promettente Federico Vitali che ha ottenuto il miglior il crono della staffetta in 49“5. Subito dietro Ndiaga Dieng, oro ai Virtus Global Games di Parigi; terzo tempo per il giovane Filippo Greghini con 54“6. Fra le ragazze la più veloce è stata la cadetta Irene Ippoliti in 1’05“7 campionessa marchigiana sia nei 1000 che nei 2000; secondo crono per la velocista Anna Mengarelli 1’07“1 e appaiate con il terzo tempo Beatrice Stagnaro, discobola bronzo ai tricolori di Caorle, e l’astista Rachele Tittarelli con 1’07“2. Con l’occasione Fabio Romagnoli, presidente della società, ha presentato i programmi della nuova stagione agonistica è alle porte e prenderà il via già a gennaio con le prime gare indoor e le corse campestri.