La stagione. Tc Prato vola in finale. Playout per il Bisenzio

Due sconfitte, ma con diverso valore, per le squadre pratesi impegnate nella serie A a squadra di tennis. Il ko per 3-1 contro il Park Genova non fa male alla formazione femminile del Tc Prato, che conquista ugualmente il primo posto del girone 2 di serie A2 e si guadagna l’accesso alla finale playoff per la promozione in serie A1. Il Tc Bisenzio Manteco, in serie A1 maschile, perde invece 4-2 in casa contro Sporting Sassuolo (che grazie a questa affermazione rimane in A1) e ora dovrà passare dai play out contro la terza classificata di un altro girone per mantenere la categoria.

Al Tc Prato nel primo singolare la giocatrice di casa Beatrice Ricci ha superato in un’ora e 17 minuti Cristiana Ferrando (6-4, 6-2); poi Daria Semenjstaia (Park Genova) ha ristabilito la parità dopo una maratona lunga oltre due ore, al termine della quale è riuscita a superare Viola Turini (4-6, 6-3, 6-4). Nel terzo match la ligure Lucrezia Musetti non ha sbagliato nulla contro Matilde Sanesi e in soli 53 minuti ha porta a casa il successo del 2-1 per Park Genova. Nei doppi la coppia Turini-Ricci si è subito ritirata per un problema fisico di Turini e ha lasciato il definitivo 3-1 al Park Genova. Ora la squadra capitanata da Claudia Romoli attende la vincente della sfida tra Cus Catania e Park Genova, con ritorno in casa domenica 10 dicembre. Al Fabbricone la formazione capitanata da Elena Tonelli e Marco Paltracca ha lottato per arrivare al massimo della forma agli spareggi. Masur ha battuto Canò (6-3, 6-3) e Bondioli ha avuto la meglio su Banti (6-2, 6-2). Poi Pieri ha giocato un gran primo set contro Della Valle, ma al termine della sfida è stato comunque superato 7-6, 6-0 e il punto in singolare per il team laniero lo ha conquistato Jacopo Stefanini battendo 6-3, 6-4 Ricci. Nei doppi il duo Masur-Bondioli si è imposto 6-0, 6-4 sulla coppia Bonechi-Banti, poi Stefanini e Pieri hanno avuto la meglio su Dalla Valle-Ricci (6-3, 6-7, 10-6) per il 4-2 finale.

L.M.