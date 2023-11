La storia. Brescia, la palla ovale unisce tutti. Il ruggito delle Leonesse nell’elitè

La stagione del rugby femminile che prenderà il via nel mese di novembre ha portato una novità di assoluto rilievo al movimento bresciano di questa realtà che sta crescendo in modo significativo. La bella notizia è che è nata ufficialmente la Leonessa Brescia, un nuovo ambizioso progetto che mira a ritagliarsi un posto in pianta stabile ai vertici di questo sport e che unisce le forze e le risorse di quattro sodalizi come Brescia, Rovato, Centurioni Lumezzane e Calvisano.

Proprio dalla blasonata società giallonera è arrivato lo spunto che ha dato il via alla nuova franchigia. In effetti lo scorso anno le “Calvignare“ hanno vinto il Campionato di serie A ed hanno guadagnato la promozione nella serie A Elite. Un torneo di livello molto elevato, che ha indotto il sodalizio del presidente Mariano Bandera a guardarsi intorno per avviare un nuovo percorso, sfruttando l’occasione per raggruppare le forze esistenti a livello femminile e costruire insieme qualcosa di importante.

Società di indubbia esperienza come Centurioni, Rovato e Brescia hanno deciso di far parte di questa squadra ed ha così potuto prendere il via il cammino della Leonessa, che in questa stagione inaugurale continuerà ad essere indicata sulle carte federali come Calvisano (la società che ha acquisito sul campo il diritto a giocare nella serie A Elite), ma si colorerà del biancazzurro che rappresenta la città di Brescia e presenterà ai nastri di partenza due squadre seniores (una che giocherà nella massima divisione e un’altra che militerà in serie A per oltre sessanta atlete) e comincerà il nuovo tragitto pure a livello giovanile.

Punto di riferimento dell’operazione è Luca Marzocchi, che ha assunto il ruolo di direttore sportivo del neonato sodalizio ed ha sostenuto da subito l’importanza di unire le forze del rugby femminile a Brescia per creare insieme nuovi programmi ambiziosi. A livello tecnico il responsabile è Alessandro Pinna, che collaborerà con Simone Marini e Cosimo Corvino.

La serie A Elite prenderà il via domenica 12 novembre e proporrà immediatamente alla matricola biancazzurra un autentico battesimo del fuoco, visto che capitan Francesca Sberna e compagne all’esordio dovranno rendere visita alle campionesse d’Italia in carica del Valsugana Padova. Una sfida tutta in salita per le bresciane, che, però, sono decise a dare il massimo per farsi valere e conquistare, strada facendo, quella salvezza che può e deve trasmettere ancora più entusiasmo all’ambizioso progetto di consolidare il rugby femminile bresciano nell’Olimpo di questo sport.

Quattro società, un solo ruggito. Rincorrendo la palla ovale fino alla meta. La grande sfida di Brescia è appena cominciata.