La storia. Lorenzo Berlusconi sul ring di Genova: il figlio di Pier Silvio combatte nei pesi leggeri

Si svolgerà domani sera al Palasport di Genova “History of Fight”, evento che celebra le radici storiche del pugilato e della Savate, discipline fondamentali nella cultura sportiva cittadina, con l’obiettivo di supportare i giovani atleti degli sport da combattimento e aiutarli a crescere, offrendo loro palcoscenici importanti in cui mostrare il proprio valore. Diversi gli incontri previsti sul ring e fra questi, in apertura, la sfida “Elite Top“ Fight che vedrà protagonista (nella categoria “pesi leggeri“) il quattordicenne Lorenzo Berlusconi (figlio di Pier Silvio, grande appassionato di boxe) opposto a Mattia De Icco.

Lorenzo (residente a Paraggi) torna nella città dove lo scorso autunno aveva vinto la finale del “Kombat Tour“ al Palasport della Fiumara a Genova lo scorso novembre. Anche questa volta ci sarà il papà a seguirlo da vicino: ""Lorenzo - raccontava tempo fa Pier Silvio Berlusconi - è appassionato di boxe come lo ero io alla sua età. A me però la mia famiglia mi aveva convinto a scegliere altre discipline meno impegnative e soprattutto meno pericolose. Invece io preferisco lasciarlo libero di fare le sue scelte e se gli piace la boxe va benissimo. Lui è proprio nato con la fame di sport". Fiero e magari ansioso papà Pier Silvio, pronto a sorridere e ad incoraggiare il ragazzo. Saranno presenti ospiti del mondo sportivo, istituzionale e imprenditoriale. Tra questi Clemente Russo, uno dei volti più noti del pugilato italiano, con Fabio Turchi, campione europeo.Giulio Mola