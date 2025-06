La tappa di Pietrasanta. Nella quarta prova in Toscana per Pescia quattro podi completi

Giovani ed esperti tiratori pesciatini in grande evidenza. Ma da applausi pure quelli pistoiesi. Al Tiro a Segno Nazionale di Pietrasanta, infatti, nella quarta prova toscana con le armi ad aria compressa e nella seconda prova regionale con le armi da fuoco, ambedue valevoli sia per il Campionato Italiano delle sezioni che per i Campionati Nazionali individuali, i nostri hanno conquistato tante medaglie. Dinnanzi ad altre 13 sezioni, per un totale di 400 tiratori, le nostre due si sono fatte valere. Per i giovani pesciatini, due podi completi: nella carabina giovanissimi in appoggio, primo posto con tanto di record personale per Lapo Ercolini, seguito da Jacopo Silvestri ed Ettore Rosellini, nel bersaglio mobile in appoggio gradino più alto per Silvestri, medaglia d’argento per Rosellini e bronzo per Ercolini. Bene anche i più grandi: Giuliano Cerchiai ha vinto l’oro sia nella pistola 10 metri che in quella libera gran master. Daniele Vannoni ha colto il bronzo con primato personale nella carabina 10 metri uomini.

Tre medaglie d’oro per Pistoia: due di Alessandra Caramelli nella carabina sportiva 50 metri e nella carabina sportiva 60 colpi 3 posizioni, una di Ciro Folchinni nella pistola standard. Un argento di Folchinni nella pistola automatica, 4 i bronzi: Luigi Folchinni nella pistola libera 50 metri; Alessandra Caramelli nella carabina 10 metri; Lorenzo Mencarelli nella pistola 10 metri; Ciro Folchinni nella pistola grosso calibro. A fine mese a Siena, l’assegnazione dei titoli toscani di ogni specialità e categoria.

Gianluca Barni