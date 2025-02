La tappa pratese della Coppa Italia è un successo. Trionfa Matuella. E anche il Crazy Center

E’ Francesca Matuella a vincere la tappa pratese della Coppa Italia 2025 di arrampicata sportiva, specialità Boulder, tenuta nel weekend al Crazy Center di Prato (l’iniziativa è stata promossa dalla federazione Fasi e dallo stesso Crazy Center). La campionessa si impone nel primo dei tre appuntamenti della competizione con il punteggio di 59.6, davanti a Stella Giacani e Inna Daziano. Nella categoria maschile, invece, il successo va a Mattia Salvatore con 74.4 punti, nettamente davanti a Davide Colombo e Nicolò Sartirana. Dalla qualifica dei 170 atleti hanno avuto accesso alle semifinali 24 atleti, per poi arrivare a 6 per categoria. Le premiazioni si sono tenute nella struttura di via Bisenzio a San Martino, alla presenza della sindaca di Prato Ilaria Bugetti, dell’assessore Benedetta Squittieri, del vicepresidente nazionale della Fasi, Ernesto Scarperi e del direttore tecnico delle nazionali Davide Manzoni. "E’ andato tutto alla perfezione – commentano Lisa Pellegrini e Cristiano Ticci, che dal 2018 gestiscono il Crazy Center -. C’è stata una bella cornice di pubblico per semifinali e finali, segno che la disciplina inizia ad appassionare sempre più persone, e che anche noi stiamo facendo un bel lavoro di promozione sul territorio e in ambito toscano".

Ricordiamo che il Crazy Center conta su oltre 4.000 tesserati fra junior e senior a Prato. Oltre alla sede cittadina c’è anche quella a Firenze Sud, per un totale in tutta la Toscana di 19.000 iscritti. Ora la struttura rilancia in vista del futuro. "Nel 2026 ci ricandideremo sicuramente per ospitare nuovamente la Coppa Italia – concludono Ticci e Pellegrini -. La nostra ambizione è però ancora maggiore. Ci farebbe piacere, infatti, ospitare a Prato il campionato italiano, in una delle piazze del centro storico durante il Settembre a Prato 2026".