La tradizionale consegna ai migliori forlivesi dell’anno. Panathlon, cerimonia con 15 premi

Il Panathlon Club Forlì assegna stasera alle 20.30, nel salone di Palazzo Albicini (corso Garibaldi 80) i tradizionali premi annuali a società e atleti forlivesi che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno. Ben 15, stavolta, coloro che verranno chiamati dalla presidente Marilena Rosetti non solo a ritirare il riconoscimento ma anche a raccontare i loro trionfi e l’amore per la loro disciplina. I trofei vanno a due squadre e tredici atleti singoli, in rappresentanza di dieci discipline (l’atletica è quella più rappresentata).

Ecco l’elenco degli sportivi forlivesi che riceveranno i premi Panathlon: Letizia Biserni (taekwondo), Luca Marsicovetere (atletica), Francesco Amici (atletica), Carlotta Fedriga (atletica), Ludovica Ugolini (judo), Carlotta Cipressi (ciclismo), Sofia Giondi (vela), Leonardo Cortini (scherma), Riccardo Magni (scherma), Manuel Lama (triathlon paralimpico), Giorgio Biserni (scrambler), Lorenzo Lotti (maratona), Gymnica 96 (ginnastica ritmica), Softball Club Forlì (softball) e Circolo Tennis Villa Carpena (tennis).