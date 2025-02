La VBS si rinnova con profonda rivoluzione. Presi Camilo-Xavier-Eudin-Jordan-GianPietro

Tira aria nuova, di profonda rivoluzione, in casa Viareggio Beach Soccer dove arriveranno celebri campioni di caratura internazionale, chiamati ad innalzare il livello tecnico della squadra e a contribuire alla crescita dei talenti di casa, mettendo a frutto la propria (enorme) esperienza. Vestiranno infatti il bianconero grandissimi beacher come i brasiliani Bruno Xavier ed Eudin (entrambi già con un passato viareggino), il fenomenale mancino portoghese Jordan oltre al pivot Camilo Augusto ed al portiere Gian Pietro Negrini (questi ultimi due carioca ma naturalizzati italiani). La VBS dunque cala un pokerissimo di grandi colpi sul beach soccer mercato: questo quintetto nella passata stagione era tutto al Catania.

Cambieranno quindi gli interpreti sì... ma non la politica della società bianconera, che continuerà ad avere come caposaldo la valorizzazione dei suoi giovani, a maggior ragione nella stagione che verrà. A luglio, infatti, il Memorial “Matteo Valenti” celebrerà la sua 20ª edizione: un traguardo speciale per una manifestazione che ogni anno vede mettersi in mostra numerosi ragazzi, oltre ad essere una straordinaria occasione di aggregazione e socialità. Le conferme del capitano Andrea Carpita, del vice Alessandro Remedi, di Gianmarco Genovali (tutti vice-campioni del mondo con la Nazionale nel 2024) e di Gianni Santini (che alla fine rimarrà come terzo portiere) sono stati i primi tasselli per la costruzione di un organico che anche nel 2025, sotto la guida dell’allenatore Francesco Corosiniti (alla 3ª stagione di fila con la VBS), sarà competitivo per provare a vincere dei trofei. A loro si affiancheranno appunto quei sopracitati fuoriclasse assoluti che vantano una straordinaria carriera, certificata da palmarès con pochi eguali. Della rosa poi faranno parte giovani che già la scorsa annata hanno avuto modo di misurarsi nel contesto della prima squadra come Lorenzo Rombi e Matteo Santini più altri promossi dalla formazione Under 20, tra cui Tommaso Ricci.

"Due anni fa abbiamo avviato un progetto sulle orme di quello originario della VBS... ovvero un gruppo composto per la stragrande maggioranza da giocatori viareggini ed impreziosito da top-player stranieri – dice il responsabile tecnico Stefano Santini – una scelta vincente che ha portato alla conquista dello scudetto, a casa nostra, nel 2023. È chiaro che, avendo perso senza preavviso giocatori già “svezzati” e divenuti campioni in pianta stabile nella Nazionale italiana (Bertacca e Fazzini, trasferitisi al Pisa, ndr), punteremo a ricostruire velocemente con i giovanissimi, che sono tanti e di ottima prospettiva... ma che vanno affiancati ad elementi esperti".

Simone Ferro