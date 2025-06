La Vbs travolge la Sambenedettese. Adesso più vicina la final eight scudetto

viareggio

6

sanbenedettese

1

VIAREGGIO: Carpita, Rombi, Bruno Xavier, Eudin, Jordan, Remedi, Santini, Sassari, Belluomini, Moretti, Gean Pietro. All. Corosiniti.

SAMBENEDETTESE: Battini, Paulinho, Bokinha, Bernardo, Gori, Giordani, Ragni, Curcio, De Baptistis, Racaniello, Addarii, Cameli. All. Di Lorenzo.

Arbitri: Fagnani di Termoli, Innaurato di Lanciano.

Reti: 1’ pt Bokinha (S), 4’ pt Eudin (V), 12’ pt Carpita (V), 3’ st Jordan (V), 9’ st Gean Pietro (V), 9’ tt Santini (V), 10’ tt Santini (V).

Note: parziali 2-1, 4-1.

ALGHERO – Una vittoria larga, netta e convincente. La Farmaè Viareggio non poteva chiedere di più (e meglio) per chiudere la prima tappa della poule Scudetto di Serie A di Alghero: il 6-1 rifilato alla Sambenedettese (doppietta di Matteo Santini, reti di Eudin, Carpita, Jordan e Gean Pietro) rafforza valore e consapevolezza dei bianconeri, che tornano dalla Sardegna con il promettente bilancio di 3 successi (di cui uno ai rigori) e un solo k.o., per altro rimediato in extremis, con il Napoli.

Con i 7 punti raccolti, la VBS si avvicina alla qualificazione alla Final Eight di Cirò Marina (7-9 agosto), da ipotecare nei prossimi due appuntamenti del campionato: Castellammare di Stabia (9-10 agosto) e Tirrenia (18-20 luglio). Da segnalare l’esordio in prima squadra del portiere Matteo Moretti (2005), uno dei prodotti del vivaio bianconero, che segue quello del coetaneo Tommaso Belluomini, sempre nella tappa di Alghero.

La Vbs si trova a inseguire già dopo appena 30 secondi, con Bokinha che trafigge Carpita. Basta attendere il 4’ per il pareggio di Eudin, che strappa palla in zona centrale, avanza e lascia partire una conclusione che non dà scampo a Battini. A rompere l’equilibrio, quasi in chiusura del primo periodo, ci pensa proprio Carpita, con una bordata dalla distanza tanto spettacolare quanto efficace.

Nel secondo tempo la Samb prova a rendersi pericolosa, l’intento della Farmaè Viareggio però è chiaro: cercare l’allungo decisivo che le permetta di controllare senza eccessive apprensioni la fase conclusiva di gara. Il proposito ottiene risposta concreta nella staffilata vincente di Jordan al 3’ e in quella dell’altro portiere bianconero Gean Pietro al 9’. Nel finale di partita c’è spazio, oltre che per il già citato debutto di Moretti, per la doppietta di Matteo Santini, realizzata nel giro di un minuto (tra il 9’ e il 10’) in acrobazia e poi di destro.