La Vbs Under 20 esce già dalla lotta scudetto. Costano care le due sconfitte a Terracina

Rammarico e voglia di guardare avanti, comunque con ottimismo. Regnano sentimenti contrastanti in casa Viareggio Beach Soccer dopo che l’avventura nel campionato Under 20 si è prematuramente conclusa a Terracina nella fase a gironi, terminata al 4° posto con 7 punti e un bilancio complessivo di 3 vittorie (contro le due squadre di Catania ed il Terracina), precedute da 2 k.o. di cui uno ai rigori contro il Pisa. Un percorso in crescita che non è stato però sufficiente per poter continuare a dare l’assalto al quarto scudetto.

L’Under 20 della Vbs aveva esordito perdendo 4-2 contro l’Icierre Lamezia, non bastandogli la doppietta del bomber 2005 Tommaso Belluomini. Quindi è arrivata la seconda sconfitta di fila perdendo ai rigori 8-7 col Pisa dopo esser stati avanti 2-0 e poi raggiunti in extremis. Il riscatto è iniziato dal terzo giorno di tappa sul litorale laziale, con la prima vittoria stagionale superando 6-5 il We Beach Catania grazie alla tripletta di capitan Matteo Santini e le reti di Belluomini, Lombardi e Santucci. Poi ecco il secondo successo consecutivo, battendo 8-6 ai rigori il Catania (4-4 il punteggio al termine dei tre tempi regolamentari, con doppiette bianconere di Tomei e Santini). Infine chiusura di tappa coi 3 punti ottenuti imponendosi 4-1 sui padroni diu casa del Terracina nell’ultimo match della fase a gironi del campionato Under 20 con tripletta del solito Santini e gol del portiere Matteo Moretti.

"È inevitabile che ci sia un po’ di delusione, perché la qualificazione alla Final Four era un nostro obiettivo – spiega il direttore tecnico della Farmaè Viareggio Stefano Santini – purtroppo l’assenza per infortunio di Tommaso Remedi e la condizione non ottimale di alcuni giocatori chiave non ci hanno consentito di affrontare al meglio una competizione che per com’è strutturata concede pochissimi margini di errore". Il giudizio sull’esperienza dei giovani bianconeri allenati da Marco Pacini e Lelio Biancalana resta in ogni caso positivo: "A conti fatti abbiam perso soltanto una gara sul campo nei tempi regolamentari, per altro in extremis e contro una formazione come Lamezia che con 3 stranieri di alto livello è molto difficile da fronteggiare. Tuttavia le 3 vittorie di fila con cui abbiamo chiuso la tappa di Terracina ci danno grande fiducia in vista della Coppa Italia che è in calendario dal 2 al 5 luglio a San Benedetto del Tronto". "La società è orgogliosa della squadra – conclude Santini – e farà di tutto per renderla competitiva al massimo in vista di un altro appuntamento importantissimo".

Intanto la Euro Winners Cup, la Champions del beach soccer, a Nazaré (in Portogallo) l’ha vinta un club italiano: il Catania! Il Pisa dei viareggini è uscito ai quarti, chiudendo poi al 7° posto.