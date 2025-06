La ’Viconovo Run Night’. Gara notturna tra le campagne

Una corsa e camminata in notturna e una gita sulla ‘Nena’. Tutto questo in occasione dell’ottava edizione della Viconovo Run Night. In programma venerdì 27 giugno, con partenza alle 21.45 della competitiva e corsa ludico-motoria dalla piazza della chiesa di Viconovo in via Bertolda. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale dall’assessore comunale allo sport Francesco Carità, dal presidente Pro loco Viconovo Aps Marcello Celeghini e la volontaria Carmelina Nicoletta, oltre il presidente di Avis Comunale Alessandro Cattabriga. Le parole dell’assessore Carità: "Agli organizzatori della Pro Loco di Viconovo va il plauso e il ringraziamento mio e dell’amministrazione comunale per la bella e utile manifestazione sportiva che coinvolge tanti appassionati e include anche gli amici a quattro zampe. La frazione di Viconovo rappresenta un’eccellenza per quanto riguarda l’organizzazione di appuntamenti ludici e sportivi che promuovono il territorio e relazioni fra i cittadini". Il programma della serata prevede iscrizioni e ritiro pettorali dalle 20, poi musica con il dj-set a cura di Giulio Voice, seguita da una sessione di fitness Body&Soul con la maestra di Yoga e Pilates Barbara Lj. Alle 21.45 ci sarà la partenza lungo via Bertolda a ridosso della chiesa del paese che vedrà partire dapprima la competitiva e a seguire la camminata ludico m otoria, rispettivamente di 8 e 5,3 km immersi nella campagna.

Mario Tosatti