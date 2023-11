La Vtb fa rete con la Casa delle Donne: "Scendiamo in campo insieme"

Il Volley Team Bologna si prepara a scendere in campo in favore della ‘Casa delle donne per non subire violenza Bologna’. Sabato, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, appuntamento al Paladozza per tre partite di volley femminile: si comincia alle 15, con il derby di serie C tra Progresso Castel Maggiore e Idea Volley Team Bologna, si prosegue alle 17.30 con il match di B2 tra Vtb Aredici e Olimpia Teodora, per concludere con la sfida di cartello del campionato di A2 femminile tra FcrEdil Bologna e Cda Talmassons. "Riempiamo il Paladozza per una giornata di sport dal contenuto sociale fondamentale", spiegano in coro l’assessora allo sport Roberta Li Calzi, il presidente e la capitana della Vtb Roberto Sabbioni ed Emanuela Fiore, i presidenti Alfio Musumeci del Progresso e Silvano Brusori e Alessandro Baldini dei comitati regionale e territoriale Fipav, con Stefano Cavuoto di Progetech e Alice Manfredini di Bologna Welcome.

In primis, però è Susanna Zaccaria, presidentessa della Casa delle Donne, a lanciare l’appello da palazzo d’Accursio: "I dati relativi alle violenze sulle donne sono in aumento in tutta Italia e Bologna non fa eccezione. Dal primo gennaio al 31 ottobre abbiamo accolto 827 donne contro le 773 dello scorso anno e nelle case rifugio a indirizzo segreto abbiamo accolto 139 donne e bambini contro le 99 dell’anno scorso. Sono numeri alti e considerando il sommerso temiamo che la situazione sia anche peggiore. E’ sconfortante, dobbiamo fare di più e meglio, ma le 15.360 donne che abbiamo accolto dal 90 ad oggi racconano che uscire da situazioni di violenza si può".

Prendere coscienza del problema e della necessità di un cambiamento sociale: è questo il messaggio che lancia Vtb, che ha messo in vendita attraverso internet e i propri canali magliette sul tema, il cui ricavato andrà alla casa delle donne. "La nostra società sta perdendo. Nello sport impariamo dalle sconfitte per migliorare e ricominciare a vincere. Dobbiamo farlo sul campo, per arrivare alla salvezza, ma soprattutto fuori. Questo tema tocca tanto noi donne, ma riguarda la società intera. Dobbiamo affrontarlo insieme", scolpisce Emanuela Fiore. Il messaggio parte dalla Vtb ma ha raggiunto la LegaVolley femminile di A1 e A2, che su tutti i campi diffonderà un messaggio sul tema.

La Fortitudo ha rinunciato al campo di allenamento per lasciare la giornata di sabato al Paladozza e attraverso capitan Aradori, promuoverà la giornata. Lo stesso farà la Virtus, attraverso Beatrice Barberis e un giocatore della squadra di Banchi. Anche dal Bologna arriverà supporto e non è esclusa la presenza nel corso della giornata di Saputo e Fenucci, con il sindaco Lepore che ha confermato la partecipazione.