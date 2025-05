L’addio di Federico Mura al Cgc Viareggio: "Me ne vado con tanto amaro in bocca"

La stagione 2024-25 ancora non è finita, ma le grandi manovre di mercato, alla luce del sole come quelle sotto banco, già imperversano da tempo. Detto di ciò che parrebbe esser dato quasi per certo (Torner sembra già fatta e Ambrosio quasi per il Cgc) e altro che si sussurra (il portiere viareggino, ex Follonica, Barozzi andrà al Lodi?), una prima ufficialità è venuta fuori. L’argentino Federico Mura lascerà la Gb Mec Cgc Viareggio, ragion per cui quella contro il Monza, domani sera nel ritorno dello spareggio per il 9° posto, sarà la sua ultima uscita in bianconero. A darne notizia, con un comunicato ufficiale, è stata ieri la società stessa, anche se la notizia era già uscita due giorni fa per bocca, o per meglio dire via social, dallo stesso giocatore argentino che sul suo profilo aveva scritto: "Sabato sarà la mia ultima partita con questa maglia. E’ stato un anno molto difficile ed in pochi avevano fiducia in questa squadra, che comunque è arrivata ad un passo dai playoff, per merito del duro lavoro. Purtroppo sono arrivato qui con molte opinioni negative nei miei confronti, ma le persone che mi conoscono veramente sanno come sono fatto. In campo ho cercato di difendere questi colori come se fossero l’anima di mia madre. Per me è stato un anno difficile non mi sono mai arreso. Me ne vado con l’amaro in bocca, sapendo che avrei potuto dare molto di più a questa squadra e a queste persone, ma lo sport è così. Sono molto grato ai miei compagni e alle persone che mi sono state accanto nei momenti belli ed in quelli brutti. Ciao Viareggio. Sempre forza magico Centro". Sull’addio dell’argentino, ex Giovanazzo, tatticamente forse un po’ anarchico, ma comunque capace di mettere a segno venti reti in campionato, interviene anche il direttore sportivo del Cgc, Nicola Palagi. "Federico – dice Palagi – ha avuto un’annata complicata, ma sono convinto che sia un giocatore dalle grandi potenzialità e che nel giusto ambiente non possa che confermarsi. Gli auguriamo tutti il meglio possibile per il proseguo della sua carriera". Tornando a Leo Barozzi, ed al suo possibile approdo al Lodi, lo stesso portiere chiarisce: "Il prossimo 30 giugno la mia avventura a Follonica terminerà. Lascio una famiglia che mi ha accolto alla grande per tutte le 5 stagioni vissute, raggiungendo finali e un titolo. Adesso sono pronto per una nuova tappa della carriera".

Sergio Iacopetti