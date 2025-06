L’AI più veloce dell’uomo. Unimore Racing da record

Per la prima volta in assoluto un veicolo a guida autonoma ha stabilito il record di un circuito, finora detenuto da un pilota umano, ed è accaduto all’autodromo di Modena, dove la vettura da corsa Indy Autonomous Challenge Ac Av-24, pilotata dal software di Unimore Racing, ha superato il precedente primato della pista detenuto da una Lamborghini Huracán guidata da un pilota umano. Lo ha annunciato ieri Unimore Racing, precisando che la monoposto ha effettuato sul circuito di Marzaglia, dove ha completato il giro in 58“3, migliorando di un secondo il precedente record, registrato nel 2022 dalla Huracán nel layout breve del circuito.

Onde evitare equivoci: si parla di guida totalmente autonoma, di una vettura il cui ’cervello’ pensa con i principi della fisica, valuta i parametri telemetrici e sceglie da sola strategie e traiettorie. Gli unici limiti sono quelli imposti a monte dal software di intelligenza artificiale progettato da studenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia e dai softwaristi di Hipert, azienda spin off dello stesso ateneo. Unimore Racing è uno dei 10 team universitari che competono nella Indy Autonomous Challenge. Il team ha inoltre concluso al primo posto la prima gara dimostrativa multi-veicolo di IAC avvenuta a gennaio 2025 al Las Vegas Motor Speedway durante il Ces 2025. Come spiegano da Unimore Racing, "dal punto di vista meccanico, la vettura AV-24 (motore Honda V-Tec K 20 sovralimentato da 2000 cc per una potenza di 500 cavalli, ndr) non è ottimizzata per prestare al meglio nei circuiti road course: utilizza un telaio standard Dallara, limitati miglioramenti aerodinamici e una potenza moderata rispetto alla supercar Huracán. Nonostante ciò, la monoposto guidata dall’IA ha prevalso". Ora, vero è che la configurazione aerodinamica delle due vetture e le categorie sono molto diverse, tuttavia il dato colpisce, e non può essere altrimenti.

Il record è stato ottenuto sul layout breve. "Avevamo anche come obiettivo il record di 1’08“5 del layout intero della pista, registrato da una Formula leggera FX3 Predator. Era alla nostra portata", ha detto Ayoub Raji, co-Leader del team Unimore Racing. "Sinora nessuno avevo dimostrato la superiorità dell’IA nel campo delle corse. Il record che abbiamo raggiunto è uno step in questa direzione e ci rende molto orgogliosi", sono le parole di Marko Bertogna, team principal di Unimore Racing e professore ordinario presso l’ateneo.