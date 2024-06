L’ANALISI. Gozzi: "Un’annata molto positiva»

Il presidente Alessandro Gozzi (nella foto) fa un bilancio della stagione da poco conclusa dell’Empoli Swarm, ormai da quasi 10 anni ai vertici del dodgeball italiano. "È stata positiva per la squadra maschile e per gli Under 14, autentica rivelazione di questa annata, mentre speriamo in futuro di poter contare su maggior fortuna e nuovi innesti per la squadra femminile – analizza il massimo dirigente e giocatore giallonero –. Molto sottotono invece gli Under 16, sui quali sicuramente dovremo lavorare maggiormente, mentre siamo felici di aver finalmente centrato l’obiettivo di avviare il corso per gli Under 12".