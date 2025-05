Lancio del disco. Il settempedano Zitelli ha conquistato il pass per i tricolori giovanili

Tommaso Zitelli, atleta quattordicenne di San Severino, portacolori del Cus Camerino, si sta facendo valere nel lancio del disco. Il dato anagrafico lo ha portato quest’anno a gareggiare, per la prima volta, fra i "Cadetti" e il suo obiettivo – oltre a quello di migliorarsi costantemente – sono i Campionati italiani che si disputeranno a ottobre. Ebbene, in sole tre gare di qualificazione, il giovane Tommaso ha ottenuto il pass superando la misura minima richiesta (35 metri). Nell’ultima uscita stagionale, in ordine di tempo, ha strappato applausi da appassionati e addetti ai lavori grazie a un lancio sulla distanza di 37 metri e 44 centimetri: un risultato che vale, al momento, come la migliore quinta prestazione in Italia per il 2025 nella sua categoria. "Tommaso ha ampi margini di miglioramento – spiega il tecnico Marco Zitelli, che è anche il suo papà – ma non c’è fretta, perché è ancora molto giovane e in questo momento non deve sentire addosso alcuna pressione".

m. g.