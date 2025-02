Landini lascia l’ultima posizione

Con un netto 70-49 la Gino Landini Lerici vince al PalaBiagini contro la My Basket Genova lasciando ai genovesi l’ultima posizione in classifica. Agganciato inoltre, aspettando il completamento del 6° turno, il San Mauro Torinese e superato Cuneo. Il ritorno al successo è un’iniezione di fiducia per la Landini. Questa la squadra schierata da coach Gabriele Ricci: Putti 20, Biaggini 17, Incitti 3, Sacchelli 10, Menicocci 6, Cozma 0, Albanesi 3, Gaspani Lo. 9, Tripodi 3, Oddone. Risultati: Savigliano-Bra 92-64, Piossasco-Cuneo 65-59, Campus Piemonte-Vado 92-52, 5 Pari-San Mauro 86-49, Don Bosco Li-Cus Genova 69-68, Us Livorno-Cus Torino 78-91. Classifica: Cus Torino e Savigliano 34, Campus Piemonte 32, Cus Genova 30, 5 Pari 22, Piossasco e Us Livorno 18, Bra 16, Don Bosco 14, Vado 12, Landini e San Mauro Torinese 10, Cuneo e e My Basket Genova 8.