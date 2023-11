L’angolo della pesca. ’Toscani al box’. Tutti i risultati

Sul campo gara di Calcinaia Nuovo, a Pisa, la società Mezzanese composta da Paolo Carovani, Giovanni Scuffi, Massimo Manetti e Edoardo Martini ha vinto il proprio settore e ha totalizzato l’assoluto. Con questo risultato si è affermata in vetta alla classifica finale del 23° campionato toscano a box Memorial Moreno Ventisette di Arcipesca Toscana, con un peso totale di kg. 56,775 di pescato tutto regolarmente sempre rimesso vivo in acqua. Sul secondo e terzo gradino del podio sono salite rispettivamente la squadra C del Campi Bisenzio con Pino Ferraro, Lorenzo La Rosa, Leonardo Ciambellotti, Alessio Sensi, e la squadra A della Cavallina con Andrea Ferrini, Federico Ferrini, Mario Baldini e Giuseppe Calamini. Per Arcipesca Toscana il 2023 è anche l’anno del debutto del corso Master per i giovani dai 14 anni in poi.

Al termine del corso i partecipanti si sono affrontati in tre prove molto combattute per portare a casa la Coppa dei Campioni. A conquistare la prima Coppa è stato Michele Giannone con 6 penalità come Lorenzo Miccoli che, con questo risultato, si è piazzato al secondo posto.