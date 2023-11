L’appuntamento. Al Vigorelli si gettano le basi per il futuro dei Seamen

Profumo d’Europa per i Seamen Milano. Oggi le porte del Velodromo Vigorelli saranno aperte per la prima “combine“ stagionale dei milanesi. Qui i marinai, a partire dalle 9.30, testeranno con prove fisiche e tecniche i nuovi giocatori, italiani e anche stranieri, che proveranno a far parte della nuova rosa che nel 2024 affronterà la European League of Football, la lega professionistica europea di football americano. La Milano blue navy nel 2023 ha affrontato il campionato europeo, ottenendo 2 vittorie e 10 sconfitte nella fase a gironi; anche il prossimo anno i Seamen, unica franchigia italiana, sfideranno il meglio del football continentale: squadre tedesche, austriache, spagnole, svizzere, polacche, ungheresi e turche. Grazie all’approdo nella lega che ambisce a divenire la versione europea della NFL, il rinnovato Vigorelli diverrà uno dei principali impianti del torneo, facendo da cornice ad almeno sei delle dodici partite che avranno luogo a partire da giugno con la speranza e l’ambizione di poterne disputare ulteriori nella fase finale. "Ci aspettiamo molti tifosi al Vigorelli e lo spettacolo non mancherà di certo – dice il presidente Paolo Mutti -. Costruiremo una squadra con 45 giocatori in rosa, dei quali 4 saranno americani e 6 europei".

L.P.