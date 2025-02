L’appuntamento di Livorno. Csi Nuoto Prato top. A casa con 37 medaglie

Ben 37 medaglie complessive (sette delle quali del metallo più pregiato) che hanno lasciato in dote il quarto posto nella classifica delle società. Sono i numeri fatti registrare dal Csi Nuoto Prato nell’ambito dei campionati regionali di nuoto "master" andati in archivio a Livorno. Una competizione che ha visto sfidarsi oltre un migliaio di atleti nelle varie categorie, con gli agonisti pratesi che sono riusciti a ben figurare. Sono saliti sul podio Edoardo Bertolini (argento nei 50 rana e bronzo nei 50 farfalla), Veronica Bessi (argento nei 200 misti), Chiara Bonifacio (bronzo nei 100 farfalla), Simone Bortolotti (argento nei 100 misti e bronzo nei 50 stile libero), Simona Candi (argento nei 50 rana e bronzo nei 200 stile libero), Sofia Faggi (bronzo nei 100 misti e 50 farfalla), Ginevra Fissi (oro nei 50 stile libero e 50 farfalla), Gianluca Frosini (bronzo nei 400 stile libero), Elisa Gelli (argento nei 100 farfalla), Barbara Leonardi (argento nei 50 e 100 dorso), Tommaso Livi (bronzo nei 50 dorso), Alessandro Luciano (bronzo nei 100 rana), Giulia Malcotti (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 rana), Matteo Malpaganti (argento nei 100 rana), Sue Ellen Mannori (oro nei 200 farfalla e argento nei 50 rana), Anna Manzo (oro nei 400 stile e argento nei 100 stile libero), Elisa Olivieri (oro nei 200 misti e bronzo nei 100 rana), Elena Peruzzi (oro nei 50 stile libero e argento nei 50 farfalla), Letizia Pratesi (bronzo nei 100 misti), Valentina Puggelli (oro nei 100 dorso e bronzo nei 50 dorso), Andrea Traversi (bronzo nei 100 misti), Claudio Tricoli (argento nei 50 dorso), Andrea Virgilio (argento nei 100 farfalla), e Gianmarco Di Rienzo, argento nei 100 rana e bronzo nei 100 farfalla. Il gruppo del presidente Angelo Lucianò e del direttore sportivo Sergio Puggelli ha ad ogni modo ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni di una stagione ormai entrata nel vivo a tutti gli effetti.