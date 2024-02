L’appuntamento. Tigotà Kids Marathon sabato in piazza

La terza edizione della Bologna Marathon sarà anche la prima per la Tigotà Kids Marathon, un appuntamento speciale dedicato ai bambini, dai 4 ai 10 anni. Sabato, alle 11, i più piccoli potranno infatti indossare gli abiti da runner e vivere l’emozione di una divertente corsa ludico motoria in piazza Maggiore, dove domenica taglieranno il traguardo i “grandi”. Il percorso della maratona simbolica, dedicata alla fascia di età 7-10 anni, sarà di 420,195 metri, mentre i partecipanti dai 4 ai 6 anni correranno una ’mezza’ di 210 metri.

L’evento è un’importante occasione per fare vivere ai bambini una giornata dedicata al movimento e per promuovere la corsa, e lo sport in generale, come attività che aiuta a stare meglio, a stare insieme, a vivere all’aria aperta riscoprendo natura e cultura. Questa giornata di festa e di corsa sarà resa ancora più divertente dai pupazzi di Luna Farm presenti come mascotte dell’iniziativa.