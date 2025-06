L’appuntamento tra oggi e domani. Rally della Valdinievole. Si accendono i motori

Sessantanove partecipanti al via, diversi dei quali di livello assoluto: ci saranno fra gli altri l’attuale leader del campionato europeo (il polacco Mikolaj Marczyk) l’aostano Claudio Vona (vincitore dell’edizione 2024). Tutto pronto per la quarantesima edizione del Rally Montecatini Terme e Valdinievole, che inizierà proprio oggi per chiudersi domani. Tra i rallisti in lizza ci saranno anche Luca Artino, vice-sindaco di Lamporecchio, nonché Paolo Moricci, noto driver termale. Una rassegna sportiva nata nel 1985 e che rispetto alle ultime edizioni avrà stavolta il proprio centro ancor più nella città termale: le verifiche pre-gara si tengono al Palazzo del Turismo ed è previsto un controllo orario all’interno dell’Ippodromo Snai Sesana. Ma la sfida coinvolgerà anche i territori di Lamporecchio, Larciano e Massa e Cozzile: a Lamporecchio ci sarà un riordino in piazza Berni, Larciano sarà luogo di verifiche tecniche ed ospiterà il parco assistenza per la prova di Massa e Cozzile. L’obiettivo è quindi quello di coinvolgere una platea più ampia.

Saranno 61,270 i chilometri di distanza competitiva, a fronte dell’intero tracciato che ne misura 314,910 attraverso nove prove speciali (due delle quali saranno corse per tre volte) sui sentieri valdinievolini. La partenza è prevista per le 19.30 odierne con arrivo nel complesso del Kursaal in pieno centro a Montecatini, dove sarà ubicato anche il parco assistenza nella zona dello stadio. Ed in serata, alle 20.10, partirà la super prova Spicchio – San Baronto prendendo la SP9, che si preannuncia combattuta ed appassionante. Le prove più lunghe (più di sette chilometri per entrambe) saranno la Lamporecchio e la Massa e Cozzile, con la novità rappresentata dalla nuova prova Cecina (da poco più di sei chilometri). L’arrivo al traguardo della prima vettura è previsto invece per domani alle 16.55.

Giovanni Fiorentino