L’appuntamento tradizionale. Panathlon e "Veterani». Gli auguri di Natale

Tradizionale cena degli auguri al Grand Hotel Guinigi per il Panathlon International Club Lucca e l’Unione nazionale dei Veterani dello sport. Alla serata hanno partecipato gli assessori comunali allo sport di Luca e Capannori, Fabio Barsanti e Lucia Micheli. Presenti anche: il governatore Area 6 Toscana del Panathlon, Andrea Da Roit; il delegato provinciale del Coni di Lucca, Stefano Pellacani; il presidente del Panathlon Viareggio-Versilia, Vittorio Giusti; il presidente del Panathlon Pisa, Mirko Di Cristofaro; la presidente del Panathlon Valdarno inferiore, Daniela Vallini; il presidente del Panathlon di Castelnuovo, Ezio Pierotti; poi: Danila Andreoni per il Soroptimist, Marco Porciani per il Rotary, il governatore del distretto 108 Lions (fondatore del Lions Club Lucca Le Mura) Giuseppe Guerra, Giovanni Mei (sempre per il Club Lions Lucca Le Mura), Alessandro Colombini per il Club Lions Lucca Host.

Il presidente del Panathlon Lucca, Guido Pasquini e la presidente della sezione lucchese dei Veterani dello sport "Dovichi", Carla Landucci, hanno illustrato in maniera sintetica le molte attività svolte nel 2023. Sono stati, inoltre, consegnati due riconoscimenti alla segretaria del Panathlon di Lucca, Giovannella Brandani e al delegato fair-play della Toscana per il Panathlon, Enrico Turelli. Il vicepresidente del Panathlon lucchese, Lucio Nobile, ha, infine, consegnato una targa al presidente Guido Pasquini per esprimergli la riconoscenza del consiglio direttivo.

Alessia Lombardi