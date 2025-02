L’Ariosto batte anche Casalgrande. E ora arriva la Coppa Italia a Rimini

Prosegue la striscia vincente dell’Ariosto, che supera con grande merito la coriacea Casalgrande con il risultato di 32-21. Non tragga in inganno la larga proporzione del punteggio finale, poiché si è trattato di un’autentica battaglia, con il risultato che ha assunto proporzioni ampie solamente nei minuti finali della partita. E’ servita la qualità e la forza morale di un Ariosto che, in questa fase delle stagione, conferma gara dopo gara di aver raggiunto un livello tecnico importante.

Gli inserimenti nel girone di ritorno di rinforzi come le argentine Rios, Fabbricatore e Visentin, hanno conferito alla formazione ferrarese quella solidità difensiva che è diventato il marchio di fabbrica dell’Ariosto. Dove proprio non può arginare la difesa, ci pensa il portiere Artigas Pizzo a rendere estremamente complicato il lavoro offensivo di qualsiasi avversario. La dimostrazione concreta della solidità difensiva, si è avuta anche contro Casalgrande, formazione che può contare su attaccanti del calibro di Yiamu e Furlanetto, tenuta ad appena 21 reti realizzate nel computo finale.

Decisivi per la conquista dei due punti anche il buon secondo tempo di Djiogap, Soglietti e Chiara Ferrara, a completamento di un organico che in questo momento può davvero incutere timore a qualsiasi avversario. Ora per capitan Soglietti e compagne si aprono le porte della Coppa Italia, che si disputerà questa settimana a Rimini, nella consapevolezza, di poter giocare le proprie carte, in un contesto di elevato valore.