L’asso della ginnastica. La Forti ingaggia Bucci

Il nuovo corso di Forti e Liberi è iniziato da poco più di un mese, con importanti ambizioni che puntano a rafforzare il lavoro e il prestigio della polisportiva monzese. Obiettivi che hanno immediatamente trovato conferma in una delle primissime novità dal punto di vista tecnico, ossia la nascita di una collaborazione con Paolo Bucci, che ricoprirà il ruolo di supervisore del settore ginnastica. Il suo curriculum è di alto livello, prima come atleta della nazionale italiana con tre partecipazioni consecutive ai Giochi Olimpici, sette ai mondiali e svariati titoli tricolori e poi come tecnico, da 25 anni al servizio di alcune delle migliori atlete del panorama nazionale.

Milanese, classe 1968, Bucci si occuperà di supervisionare l’intera attività del settore ginnastica della Forti e Liberi, mettendo la sua enorme esperienza al servizio della crescita delle ginnaste, ma anche della formazione delle allenatrici che con le stesse ragazze lavorano quotidianamente. Bucci sarà presente in palestra a Monza per una volta al mese, a partire da martedì prossimo quando monitorerà la prima seduta in viale Cesare Battista: seguirà gli allenamenti, si confronterà con le ginnaste e diventerà un consulente d’eccezione per tutti, dall’alto di un percorso professionale con pochissimi eguali in Italia. L’arrivo di una figura straordinaria come Bucci conferma la volontà di Forti e Liberi di muoversi per garantire, oltre a strutture e organizzazione, anche una qualità tecnica elevata, quella che solamente certi nomi sono in grado di assicurare.