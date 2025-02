L’associazione che si dedica all’inclusione sociale e all’integrazione anche quest’anno ha avviato il progetto ’A scuola di outdoor’. Con la Gast a scuola di ciclismo, trekking e sci

Il nome è il suo programma: Gast, acronimo di Giochiamo Anche Se Triboliamo. Tra le grandi difficoltà collegate alla disabilita nel fare sport, la Gast propone soluzioni volte all’inclusione sociale e all’integrazione, senza velleità agonistiche. L’impresa sociale Gast è riuscita anche quest’anno ad avviare il progetto "A scuola di outdoor", in collaborazione con la Provincia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli istituti che hanno aderito come lo Zanelli-Secchi, il Nobili, il Liceo Ariosto-Spallanzani e l’Einaudi di Correggio, capofila del progetto.

Si tratta di un’iniziativa che mira a promuovere l’attività motoria in ambiente naturale per gli studenti con abilità diverse delle scuole secondarie di secondo grado della provincia. L’obiettivo è offrire a chi è più fragile una reale opportunità di inclusione sociale e integrazione scolastica, mediante attività motoria in ambiente naturale. Il progetto prevede tre ambiti: il ciclismo, o attività di avviamento all’uso della bicicletta, tandem, hand bike con uscite impiegando questi mezzi. Secondo ambito è il trekking e l’outdoor con escursioni in territorio montano o collinare con guide ambientali e utilizzo di joelette per permettere a persone con disabilità motorie di percorrere sentieri di montagna, oltre alle escursioni con ciaspole in ambienti innevati. Terzo ambito, denominato Ski, con attività di avviamento allo sci e accompagnamento per allievi con disabilità intellettiva relazionale, fisica e sensoriale.

Non si tratta di belle idee sulla carta, perché martedì 4 marzo si parte (con replica il 12), per due giornate di sci presso il comprensorio Alpe Cimbra – Folgaria Lavarone. E poi ancora due giornate di trekking "4 all", con date da definire e ben 38 mattinate in bici a partire dal 10 marzo. Tutte le attività rivolte agli alunni fragili saranno gratuite grazie ai contributi provinciali. I partner sono il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, la stazione sci Cerreto Laghi, Altripassi APS, Scuola sci Cerreto Laghi, Coop. I Briganti di Cerreto e la Rete skiarea Alpe Cimbra.

Al termine dell’esperienza dello scorso anno un docente coinvolto scriveva: "Le persone che hanno condotto le attività hanno mostrato di avere a cuore la possibilità che i ragazzi vivano esperienze spesso a loro precluse come le attività all’aria aperta".

Claudio Lavaggi