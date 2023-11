L’Atletica Prato è super. D’argento nella marcia

I risultati finali del campionato italiano di società di marcia parlano chiaro: nel 2023 l’Atletica Prato ha conquistato una straordinaria seconda posizione. La classifica complessiva femminile stilata al termine della prova finale di Alessandria proietta la società pratese tra le migliori realtà italiane di questa disciplina grazie ai 620 punti che collocano i colori gialloblù subito sotto l’Amatori Atletica Acquaviva, prima in graduatoria con 828, ma sopra l’Asd San Pietro Clarenza, terza con 609 punti. Nella graduatoria individuale delle Allieve, Lucrezia Nieri si è classificata terza a soli 4 punti dalla prima classificata e a 3 dalla seconda. Virginia Valdiserra ha conquistato la 12esima posizione con 23 punti, Elisa Bonelli è arrivata quattordicesima con 14, mentre Gaia Di Gianni è 24esima con 3 punti insieme a Margherita Mottillo, che ha terminato nella stessa posizione. L’anno agonistico che sta per finire però non è ancora definitivamente andato in letargo. Sempre Lucrezia Nieri ha partecipato con la rappresentativa della Selezione Toscana al trofeo di marcia di Finale Ligure, dove ha condotto la gara fin dall’inizio con dei ritmi molto alti e ha contribuito al secondo posto della nostra regione. A Calenzano è andata in scena la Festa Della Marcia (Finale Trofeo Toscana 2023), valida anche come seconda prova del campionato di società di Marcia su pista Ragazzie Cadettie. Primo posto di Lucrezia Nieri e il terzo di Matilde Ballerini nei 5000 metri.