Latorre, un disco verso un futuro lontano : "Imparo valori veri, non mi metto limiti"

L’Atletica Imola Sacmi Avis e l’Icel Lugo sono società gemellate, la prima coinvolge i maschi mentre la seconda le ragazze. Giuditta Latorre, qual è la sua specialità?

"Lancio il disco, ogni tanto però mi capita di fare anche gare con il giavellotto".

Le ultime gare?

"Ho gareggiato a fine gennaio, per i campionati invernali di lanci a Modena. La gara è andata bene, sono rimasta sulle mie misure, nonostante a causa dell’Università non fossi troppo allenata".

Qual è il suo record?

"Il mio personale è 31,37 metri".

Come si sta preparando per migliorarlo?

"Durante l’allenamento proviamo sia di aumentare la forza in palestra, ma anche lanciando tanto per riuscire a migliorare la tecnica e facendo proprio esercizi particolari sui vari movimenti. Cerco di andare agli allenamenti il più possibile, università permettendo".

Prossimi obiettivi?

"Riuscire a migliorare il personale. Mi piacerebbe andare oltre i 35 metri e, anche se è molto ambiziosa come idea, anche arrivare ai 40 metri".

Perché ha scelto questo attrezzo?

"Quando ho iniziato ho provato un po’ tutti gli attrezzi. All’inizio avevo scelto il giavellotto ma, con il tempo, il disco ha iniziato ad appassionarmi. Mi diverto a lanciarlo, a imparare tutta la tecnica che c’è dietro. Credo che l’atletica di valori ne abbia molti. Insegna ad avere determinazione, al voler raggiungere i propri obiettivi cercando di dare sempre, anche negli allenamenti, il massimo. Faccio atletica da quando sono piccola, credo che sia uno sport che insegni il rispetto verso gli altri e soprattutto crea rapporti stretti sia di amicizia e collaborazione".

Che rapporto c’è con l’allenatore Maurizio Strazzari?

"Ho un buon rapporto, mi sono sempre trovata molto bene ad allenarmi con lui, anche perché so di avere davanti a me una persona capace per cui ho molto rispetto, sono fiduciosa".