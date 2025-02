L’attacco resta all’asciutto. Il Forte cade a sorpresa

Sarzana

2

forte dei marmi

0

SARZANA: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Ortiz, De Rinaldis, Mattugini, Manrique. All. Festa.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Torner, Borgo, Ambrosio, Rossi, Ipinazar F., Ipinazar P.. All. De Gerone.

Arbitri: Eccelsi e Moresco.

Marcatori: 1’ st e 16’ st Illuzzi.

Note: espulso Ambrosio F.

SARZANA – Finisce a Sarzana la splendida striscia di risultati positivi della Canniccia Motor Club Forte, che cade 2-0 subendo la 3° sconfitta stagionale. Sconfitta strana e frutto di un mix tra una prestazione non eccelsa e anche tanta sfortuna. In effetti in terra ligure è andata in scena una partita tattica, decisa sicuramente dalle ridotti dimensioni della pista e che i tiri liberi, peraltro falliti da ambo le parti, avrebbero potuto anche far prendere una piega diversa. Partita nervosa, ma anche questa è stata sicuramente una conseguenza della pista.

Per la prima grande occasione bisogna attendere addirittura il 19’, quando Gnata dimostra grandissimi riflessi non facendosi sorprendere dal tiro tentato da sotto le gambe di Ortiz. Pochi secondi e lo stesso Ortiz butta a terra Ambrosio, è blu ma lo stesso bomber non sorprende, sul seguente tiro diretto, l’attenta Corona. De Gerone catechizza i suoi sul fatto che la squadra non sfrutta le occasioni, cosa che avviene, puntualmente, quando anche Borgo, sempre su tiro diretto, si lascia ipnotizzare dal portiere ligure che, dopo i 5 tiri diretti respinti a Grosseto, è in vena di bis. Si va avanti a scatti e stavolta è Borgo a beccarsi il blu, altro tiro diretto e stavolta è Gnata a respingere su Illuzzi, che diventa da lì in poi il protagonista della partita.

A 50 secondi dalla fine si procura il rigore che Borsi si lascia respingere, poi centra la traversa a fil di sirena.

Illuzzi però ha il colpo in canna e lo scocca al 10 secondo dall’inizio della ripresa, insaccando da centro area. Il Forte si innervosisce e, dopo una bella parata di Corona su Ambrosio, incappa nel 10° fallo già a 15’ dalla fine. Borsi impegna Gnata, che però cade sulla nuova stoccata dell’esperto bomber ligure, con un diagonale al fulmicotone. Gli ultimi minuti sono un lento supplizio per il Forte che rischia il 3-0, quando Mattugini manca la pallina sulla linea di porta, e subisce anche il rosso ad Ambrosio, reo di una presunta gomitata a Rubio. Illuzzi sbaglia un nuovo tiro diretto, ma sarebbe stato troppo. Per fortuna gli scontri stagionali con il Sarzana - capace di fare 4 punti su 6 contro i campioni d’Italia - finiscono qui. A margine piange anche il Cgc Viareggio che dal Sarzana è stato sopravvanzato proprio di 3 punti.

Classifica: Trissino 54, Forte dei Marmi 48, Lodi 46, Bassano 42, Follonica 38, Valdagno 35, Monza 26, Giovinazzo 22, Sarzana 21, Cgc 18, Movara 12, Sandrigo 8, Montebello 5.

Sergio Iacopetti