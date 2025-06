Laura Picchio e Sara Amici trionfano al Gran Premio Città di Treia

Laura Picchio e Sara Amici, entrambe di Spello, hanno vinto alla bocciofila Passo Treia il Gran Premio Città di Treia dove si sono disputate le gare per le categorie AB e quella per la CD. Invece Ginevra Cannuli-Lavinia Sciamanna (Metaurense-Santa Silvia Roma) hanno vinto la gara per coppie, senza vincolo societario (le componenti della coppia potevano appartenere a società diverse) ma con la condizione riguardante le categorie (una giocatrice di A poteva far coppia soltanto con una giocatrice di C o inferiore).

Nella bocciofila presieduta da Giammario Balloriani è andata in scena la manifestazione sponsorizzata da Ivano Rustichelli di Infissi Design. Alle gare individuali hanno partecipato 37 atlete nella categorie AB e 58 in quella CD. In finale Picchio ha battuto l’emiliana Chiara Morano (Osteria Grande). Terzo posto per la giovanissima Beatrice Cesoroni. (Tolentino). Quarta Gilda Franceschini (Città di Spoleto). Nella gara CD ha visto il successo di Amici (Spello) davanti a Marilena Tonetti (Boville), Carmen Sanasi (Osteria Grande) e alla prima delle marchigiane Marisol Orrù (Oikos Fossombrone).

Alla gara a coppie hanno partecipato 40 formazioni ed è stata vinta da Ginevra Cannuli-Lavinia Sciamanna (Metaurense-Santa Silvia Roma) che in finale ha battuto Cristina Bara-Fernanda Ricciuti (Sambucheto-La Torre Vinchiaturo). Terzo posto per Chiara Morano-Carmen Sanasi (Osteria Grande) e quarte Beatrice Cesoroni-Cardina Coppari (Tolentino-Jesina).