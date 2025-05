Laura Vigna porta la Pole Dance Faenza ai vertici italiani

Prima da atleta e poi da allenatrice, Laura Vigna sta continuando a portare la pole dance faentina ai vertici italiani nelle gare più prestigiose. L’atleta e insegnante ha infatti un curriculum prestigioso, iniziato nel 2001 con la vittoria del titolo italiano di ginnastica ritmica alle clavette e continuato nel 2021 con la vittoria del World Pole Art (il mondiale della pole dance) e nel 2023 con il successo della Pole Art Italy. Nel 2023 ha aperto la Pole Dance Faenza in via Proventa dove insegna ed ha costituito una squadra agonistica di sette ragazze che si stanno facendo valere.

"C’è grande affiatamento con le ragazze – spiega Vigna – e si allenano sempre con il massimo impegno. La nostra scuola è aperta a chiunque voglia provare questa disciplina sportiva, ma loro stanno intraprendendo un percorso importante grazie anche a Giada Ceroni, insegnante di ginnastica ritmica del Club Atletico Faenza, e a Serena Bassetti, istruttrice di danza, che le seguono nella parte fisica e coreografica". I risultati sono arrivati già nella scorsa stagione a e anche questa è iniziata nella maniera migliore. "Nei giorni scorsi alla Butterfly Evolution di Cesena, competizione nazionale del circuito Csen, abbiamo ottenuto un secondo posto con Angela Santoro nella categoria Amatori e il terzo nell’Avanzato con Sara Tabanelli, mentre Veronica Montagner e Michela Mongardi sono arrivate seconde nella categoria double ad Asti nella gara nazionale Pole Art Italy, dove hanno interpretato le Regine di Scacchi. Oltre alla parte fisica e atletica, nella pole dance è fondamentale quella legata alla coreografia ed infatti dietro ad ogni esibizione c’è un lungo lavoro".

Prestigioso è stato il dodicesimo posto di Monica Franzil, insegnante nella scuola faentina insieme a Vigna, nella categoria semiprofessionista sempre alla Pole Art Italy di Asti dove ha presentato il tema dell’alluvione in Romagna. "Monica è stata perfetta in una manifestazione di alto livello. Ha affrontato una tematica delicata e l’ha interpretata molto bene. La prima parte era un video girato in Romagna e a Faenza dopo l’alluvione poi è iniziato il suo esercizio". Il prossimo impegno della Pole Dance Faenza sarà a Nizza nella prima gara internazionale nella storia della società manfreda.

Luca Del Favero