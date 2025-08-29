L’avversario. Nicola senza Bonazzoli. E aspetta Jamie Vardy

Il colpaccio, alla prima giornata, l’ha fatto proprio la Cremonese di Davide Nicola: vittoria 2-1 sul Milan a San Siro da neopromossa, niente male per quella chi era considerato la vittima sacrificale del nuovo corso rossonero. Invece, ecco la sorpresa di giornata, il vantaggio di Baschirotto e l’acrobazia di Bonazzoli dopo l’effimero pari rossonero, per una Cremonese che, così, oggi attende il Sassuolo allo Zini con già 3 punti in più rispetto ai neroverdi.

Davide Nicola, però, non vuole tornare su quel successo: "Sarà una partita molto diversa rispetto a San Siro. Il Sassuolo è una squadra che ha qualità e che si è ulteriormente rinforzata dopo l’ultima stagione. Per noi sarà fondamentale avere pazienza nel possesso e attenzione quando perdiamo palla. Direi che ci aspetta una gara stimolante, contro un avversario che ci lascerà ben pochi spazi. Serve la stessa umiltà che abbiamo dimostrato a Milano".

Ora, Nicola parla in questo modo anche perché, nelle ultime ore, dei grigiorossi si è parlato più per quanto riguarda il calciomercato, per il possibile arrivo dell’ex bomber del Leicester Jamie Vardy, che per questioni di campo, e si sa quanto il mercato distragga, soprattutto in questi momenti. Nicola si è spazientito a una precisa domanda di un collega (peraltro più che legittima, vista la storia di Vardy, tanto più in una conferenza stampa in cui, di solito vengono dette banalità che non aggiungono e spostano nulla) e ha preferito concentrarsi sulla partita, per la quale non avrà a disposizione proprio Bonazzoli, match winner a San Siro, che non rientra nella lista dei 23 convocati.

Possibile, allora, l’impiego dal 1’ di Sanabria con De Luca: "Decideremo in base a come si svilupperà la partita. A me piace che ogni giocatore si senta coinvolto: i titolari, per me, sono almeno sedici. Accanto a loro ci sono altri elementi che spingono, lavorano e hanno l’ambizione di ritagliarsi spazio. C’è chi può emergere dopo settimane o mesi, ma ciò che conta è avere sempre la voglia di giocarsi una maglia dall’inizio".