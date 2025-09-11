Le 7 meraviglie di San Marino

É San Marino la regina del baseball italiano. La squadra di Doriano Bindi vince 8-6 a Parma in gara4 e chiude l’Italian Baseball Series sul 3-1. Lo scudetto arriva all’ultimo respiro, quando la partita sembrava persa e tutti già stavano pensando a gara5. Invece, con un nono inning da sei punti, Celli e compagni sono riusciti a ribaltare il -4 e a laurearsi campioni d’Italia. È il settimo scudetto e arriva nell’anno della settima finale consecutiva, dimostrazione di continuità ad altissimi livelli che pochi hanno dimostrato di poter avere. Il premio di mvp, assegnato dalla Fibs, va ad Ortwin Pieternella.

Nel catino avversario, il Nino Cavalli di Parma, San Marino produce una partita di alti e bassi. La sfida sul monte tra Bocchi e Palumbo si sblocca al 2°, quando Gabriel Lino trova un gran triplo in apertura di inning. Angulo, in diamante, è il primo out, poi la valida di Proctor firma il vantaggio. Lo stesso americano arriva fino in terza sul singolo di Diaz e sulla battuta in scelta difesa di Celli, poi è un lancio pazzo a far entrare lo 0-2. Il vantaggio dura un inning. Al 3° è un grande slam di Mineo a ribaltare il match, con la battuta lunga a destra che va a stamparsi sul palo per firmare il 4-2. Nella ripresa successiva la valida di Angioi porta a punto i due corridori e quel 6-2 sembra scolpito nel marmo. Il rendimento dei lanciatori di casa è eccellente, ma quando esce anche Scotti (che aveva rilevato il partente Bocchi), San Marino si scatena. Chris Proctor accoglie Santana, terzo lanciatore, con un lungo fuoricampo. È però ancora 6-3, pur con nessun eliminato. Dopo la base ball a Diaz, Santana è sostituito da Angioi. Su di lui un altro fuoricampo, questa volta di Federico Celli. Per l’esterno centro due punti battuti a casa e svantaggio che si riduce. 6-5, ancora con zero out, l’idea di potercela fare si fa viva. Di Fabio è in base su errore, Batista lo spinge in seconda con un bunt e Marlin centra una valida interna. I quattro ball a Helder significano basi piene, mentre la violenta legnata a sinistra di Gabriel Lino si trasforma nel doppio che porta a casa il sorpasso. È 6-7, che diventa presto 6-8 sulla volata di sacrificio di Angulo. Dopo l’intenzionale a Proctor, arriva il terzo out (Diaz F6) ed è tempo di pensare alla difesa. Nella parte bassa Civit lancia in maniera eccellente e sull’ultimo out, con Lino a prendere al volo la palla di Catellani, si scatena la festa.

"Quando ho pensato alla vittoria? Alla fine, sul 27° out, quando era veramente fatta", commenta il general manager Mauro Mazzotti. "È stata una finale da montagne russe, era difficile avere certezze assolute – prosegue il super dirigente dei titani –. Abbiamo giocato con alti e bassi, commettendo anche diversi errori in difesa che ci sono costati dei punti. È stata anche un’annata in cui abbiamo battuto tantissimi fuoricampo e anche negli ultimi momenti della finale è stato così. Hanno girato la partita, poi siamo stati bravi a portarla a casa. Pieternella? È venuto da noi quattro anni fa. È un ragazzo d’oro e i numeri parlano per lui. È stato utilissimo e nell’ultimo mese di campionato è stato uno dei migliori battitori della squadra". San Marino, alla settima finale, torna al successo dopo il 2022. "Vincere ha un sapore speciale, molto dolce. Siamo riusciti a portare a casa una stagione dove non partivamo come i principali favoriti. Abbiam tenuto un buon rendimento in regular season e poi ce la siamo giocata bene nell’ultimo mese. Questi ragazzi hanno un grande cuore".

Loriano Zannoni