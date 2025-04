Le Aquile Ferrara trionfano sui Giaguari Torino: vittoria in overtime 26-20

Una partita da batticuore quella andata in scena domenica al Mike Wyatt Field, dove le Aquile Ferrara hanno superato i Giaguari Torino con il punteggio di 26-20 dopo un overtime mozzafiato. Una vittoria fondamentale che tiene vivo il sogno playoff degli estensi.

I primi due quarti vedono il dominio totale dei Giaguari, che controllano il ritmo e chiudono il primo tempo avanti 13-0, grazie ai touchdown su passaggio di Lewandowski per La Rocca e Tenconi. Le Aquile faticano a trovare ritmo, penalizzate anche da un intercetto subito.

Ma al rientro dagli spogliatoi la musica cambia: le Aquile entrano in campo con una determinazione nuova. Franco accorcia subito le distanze con una corsa vincente e Bindini trasforma per il 13-7.

Nel quarto quarto, i Giaguari sembrano chiudere il discorso con una corsa vincente di Lewandowski che riporta avanti Torino sul 20-7. Ma le Aquile non mollano: prima Allen trova Medini in endzone per il 20-14, poi, nei minuti finali, ancora Allen serve Pasquotto per il touchdown che vale il pareggio. Purtroppo il calcio di trasformazione non va a segno e si va all’overtime sul 20-20.

Nel supplementare arriva l’epilogo da film: Alessio Antolini legge perfettamente il gioco di Torino, intercetta il passaggio di Lewandowski e riporta direttamente in endzone il pallone per il touchdown della vittoria. Il Mike Wyatt Field esplode di gioia: 26-20 per le Aquile.