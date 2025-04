Le Aquile sfidano gli Skorpions Varese nel campionato IFL al Mike Wyatt Field

Le Aquile alla ricerca di un’importante vittoria. Nel pomeriggio di oggi alle 15 il Mike Wyatt Field ospiterà un incontro determinante per le sorti del team estense, che affronterà gli Skorpions Varese nella prima partita del girone di ritorno del campionato IFL. L’evento sarà arricchito dal ‘TXT Game Day’, celebrazione dello sponsor Txt Spa, sottolineando il legame tra squadra, partner e tifosi. A tal proposito nella mattinata di ieri nella sede di Txt Spa, si è tenuta la presentazione dell’appuntamento odierno. Presenti l’assessore allo sport Francesco Carità, il general manager delle Aquile Raffaello Pellegrini, il presidente Alfredo Ferrandino e Mauro Padovani, fondatore e presidente di Txt Spa, e la responsabile marketing Sara Panceri. Le Aquile, guidate da coach Shannon, arrivano cariche dopo la prima vittoria stagionale contro i Pirates Albisola e una settimana di pausa che ha permesso di recuperare energie e preparare al meglio la sfida. Di fronte ci sarà una squadra in forma come gli Skorpions Varese, sono reduci da una convincente vittoria esterna contro i Marines Lazio per 41-12. Aquile che dovranno cercare di vincere con almeno 4 punti di scarto per poter sperare nella qualificazione ai play off. Al momento si trovano in quinta posizione con una vittoria e quattro sconfitte. Prima dell’inizio della partita sarà rispettato un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Marco Nani, storico giocatore estense. "Sarà una giornata di grande sport – ha detto Raffaello Pellegrini –. Le Aquile cercheranno di sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico per compiere un passo importante verso il traguardo playoff. Sarà una gara da non perdere". Mauro Padovani ha spiegato la scelta di sostenere queso club: "Abbiamo colto con grande entusiasmo questo percorso e siamo fieri di partecipare alla crescita di questa storica società di Ferrara".

Mario Tosatti