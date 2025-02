Le competizioni di nuoto e pallanuoto. Fine settimana in vasca per gli atleti codigoresi

Swim Project Codigoro impegnata su più discipline agonistiche, dalla pallanuoto in trasferta a Bergamo contro Isocell Orobica, al Nuoto Sincronizzato al Memorial Roberto Ghermandi di Casalecchio di Reno e quello Propaganda con gli Swim Games a Cento. Ancora nessuna vittoria per la formazione che milita in serie C, che ha perso in trasferta contro Isocell Orobica per 18-6, con la squadra di Vecchiattini dimezzata dalle diverse assenze colpite dalle malattie di stagione. Il mister commenta: "Stiamo trovando la forma, spero di recuperare tutti gli influenzati, dal prossimo turno ci aspettano 3 partite importanti e dobbiamo far tesoro degli errori commessi in queste prime 5 gare". Sabato scorso a Bologna, vittoria della Rari Nantes Florentia contro De Akker Bologna per 9-8, campionato Serie A1 di pallanuoto, dove milita Marco Stocco, atleta di Bosco Mesola cresciuto in piscina a Codigoro. Domenica invece il Nuoto Sincronizzato di Swim Project a podio con tutte le atlete che hanno gareggiato al XVIII Trofeo Città di Casalecchio "Memorial Roberto Ghermandi", accompagnate dall’istruttrice Gaia Cantelli. Le ragazze, divise nelle categorie Esordienti C, B, A, hanno svolto i loro balletti nell’acqua, divisi nelle categorie "Solo" e "Gruppo", conquistando 7 medaglie. "Solo Esordienti C", Aurora Spadon oro; "Solo Esordienti B" Franco Diletta bronzo; "Trio Esordienti B", Gioia Bui, Giorgia Alina Purdea e Franco Diletta argento; "Solo Esordienti A", Benedetta Pennini e Sara Mazzoni, rispettivamente oro e argento. Il "Duo Esordienti B" di Aurora e Diletta e il "Duo Esordienti A" di Benedetta e Sara sono arrivate entrambe al quarto posto, giù dal podio per pochi centesimi di punto. La squadra di Nuoto Propaganda, nella piscina comunale di Cento, ha partecipato alla seconda edizione degli "Swim Games" organizzati da Uisp. Gli atleti di Codigoro hanno gareggiato sui vari stili di nuoto e sono gli Esordienti: Thomas Succi, Alex Pozzati, Leonardo Boschetti e Filippo Finetti tutti premiati con la medaglia di partecipazione.

c. c.