Le formazioni del Bsc Big Mat Grosseto. Under 19 tra le ’big 8’. Under 13 in crescita

Si ferma ad un passo dalla finale scudetto il percorso delle under 19 del Big Mat Bsc Grosseto guidate dal manager Enrico Franceschelli, coadiuvato dal coach Paolo Verrecchia e dalla dirigente Franca Pastarini, con due partite emozionanti: vittoria per 10-3 contro il Saronno e sconfitta per 8-1 contro il Rovigo. Un risultato che consente alle biancorosse di entrare tra le prime otto squadre d’Italia, un traguardo di grande valore per un gruppo così giovane.

"Una squadra con ragazze di talento e di spessore tecnico – ha detto Paolo Verrecchia –, capace di competere alla pari e di sfiorare l’impresa, mancata soltanto per la sconfitta, meritatamente conquistata dal Rovigo, nell’ultima gara".

Protagonista assoluta del primo incontro è stata Chiara Ruberto, dominante in pedana, mentre le mazze biancorosse hanno colpito con continuità fin dall’inizio con Secciani, Marianello, Ruberto, Innocenti, Bonanni. Diverso il secondo incontro, dove la lanciatrice partente del Rovigo ha concesso poco o nulla all’attacco grossetano.

"Ora testa e cuore vanno a domenica – ha continuato Verrecchia –, giorno della finalissima per la promozione in Serie A2, dato che gran parte della squadra under 19 costituisce anche l’ossatura della formazione di Serie B".

Termina anche una stagione entusiasmante per le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto. Le ragazze, guidate dal manager Fiorenzo Cappuccio, coadiuvato da Kelly Childers e Angela Cisternino, hanno mostrato una crescita evidente, affrontando ogni gara con impegno e determinazione e mettendo in campo tutto il bagaglio tecnico acquisito in questi anni di lavoro insieme.

Nonostante il divario con le avversarie fosse considerevole, la squadra è uscita a testa alta, con il sorriso e la consapevolezza di aver dato tutto sul diamante. Da segnalare le ottime prove in attacco di Monaci e Orlandi, che hanno confermato il loro valore. I match si sono conclusi 5-1 per Porta Mortara e 11-2 per il Crocetta.