LE GARE A SAN CASCIANO. Trentadue medaglie per il Csi Nuoto e terzo posto in classifica supermaster

Ben trentadue medaglie complessive, che hanno garantito il terzo posto in classifica alle spalle di squadre ben più numerose. Questo il risultato colto dai nuotatori del CSI Nuoto Prato, reduci dalla prima gara del campionato supermaster Fin di nuoto. Una sfida andata in archivio pochi giorni fa a San Casciano, che ha visto la delegazione pratese composta da ventisei agonisti ben figurare in tutte le categorie agonistiche. Vediamo dunque i risultati.

Sono saliti sul podio Chiara Bonifacio (oro nei 400 stile e nei 50 rana) Chiara Cirillo (oro nei 50 dorso e bronzo nei 100 misti) Simona Candi (argento nei 100 stile e bronzo nei 100 misti) Suellen Mannori (argento nei 50 rana) Anna Manzo (argento nei 100 stile e bronzo nei 100 misti, 50 delfino e nei 100 stile) Irene Peruzzi (bronzo nei 50 rana) Sandra Raggioli (oro nei 100 misti) Ludovica Santini (argento nei 400 stile e nei 100 stile) Edoardo Bertolini (oro in staffetta e argento nei 400 stile) Sasha Bezzi (oro nei 50 rana e argento nei 100 misti) Stefano Folini (bronzo nei 50 rana) Lorenzo Innocenti (oro nei 400 stile nei 100 stile e in staffetta) Tommaso Livi (argento nei 50 dorso e bronzo nei 400 stile) Alessandro Lucianò (argento nei 100 stile) Sergio Puggelli (oro nei 100 misti e argento nei 50 rana) Andrea Traversi (oro in staffetta) e Andrea Zuppa oro in staffetta, argento nei 50 delfino e bronzo nei 100 stile. L’obiettivo del club diretto da Angelo Lucianò e Sergio Puggelli resta a questo punto quello di confermarsi su questi livelli, per una stagione che si avvia ad entrare nel vivo.

Giovanni Fiorentino