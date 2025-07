Le gare. Atletica Prato al top. Ecco gli ultimi risultati

Ad Ancona, l’Atletica Prato aveva schierato un paio di settimane fa una formazione femminile già capace di conquistare la qualificazione alla finale nazionale a otto anni dall’ultima volta, chiudendo al settimo posto. E anche nei giorni scorsi, il sodalizio pratese ha ben figurato, grazie alle medaglie conquistate dai propri tesserati nelle varie competizioni alle quali hanno preso parte.

Iniziamo dai campionati italiani di prove multiple, svoltisi a Busto Arsizio: il miglior risultato lo ha fatto registrare Giada Martino, argento nei 400 metri. Con lei, hanno partecipato alla manifestazione anche Pietro Giulio Pacini, Francesca Borsini e Leonardo Fallani.

A Monsummano Terme si è svolto il campionato regionale "juniores" ed "allievi". E i risultati migliori sono arrivati dalla categoria "allievi", con quattro titoli regionali: Damiano Ferrari si è laureato campione nel lancio del martello (al pari di Beatrice Nannucci tra le ragazze) mentre Martina Fizialetti ha vinto i 5000 metri di marcia con il tempo di 29’13’’3, Camilla Maria Angelini si è imposta nel salto con l’asta.

Lorenzo Puccetti è vice-campione toscano juniores nei 100 metri (davanti al compagno di squadra Achille Esposito, argento nei 200). Medaglia d’argento per Delia Mongatti nel triplo e per Rachele Seoli nel giavellotto. Doppio bronzo per Luca Terreni nel peso e nel disco. Terzo anche Elbenezar Ogemo nei 110hs allievi, mentre Damiano Tucci ha ottenuto lo stesso riscontro nel salto in alto.

Ottime anche le performance della delegazione pratese ai campionati italiani individuali "master" di Misano Adriatico: Renato Mammini ha vinto il titolo italiano dei 100 metri nella categoria SM60, Antonino Nobile secondo nei 400 metri SM70 e Stefania Dallasta e Mayo Banti hanno agguantato due medaglie d’argento a testa nelle rispettive categorie. Bronzo per Giacomo Angeli, nei 200 metri SM35.

Alla trasferta romagnola hanno infine preso parte anche Manuele Robello, Gianluca Bertini, Gabriele Caldarelli, Fabrizio Salemi, Giuseppe Gentiluomo, Daniele Acquapendente e Samuel Balderi.