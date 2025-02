Le lombarde si preparano per la nuova stagione. Il Codogno del presidente Sello riparte con basi più che solide

Mancano ancora più di due mesi all’inizio della nuova Serie A, ma le squadre lombarde hanno già iniziato a gettare le basi per farsi trovare pronte fin dalla prima sfida. Soprattutto l’ambizioso Codogno che, dopo l’ottima passata stagione chiusa con un’agevole salvezza, punta a migliorarsi ulteriormente.

Quest’anno il format della Serie A è cambiato ed è cervellotico: 31 squadre divise in cinque gironi, di cui il primo composto da otto squadre emiliane e toscane (le cosiddette “big“) già qualificate alla seconda fase. Negli altri quattro raggruppamenti solo le prime due andranno ai playoff, mentre le restanti disputeranno la Poule Salvezza.

Il Codogno, insieme a Milano e Senago è inserita nel girone B. Proprio il derby tra i lodigiani e la formazione meneghina aprirà la prima giornata del girone il 26 aprile. Oltre alle tre lombarde poi nel gruppo ci sono anche Avigliana, BC Settimo e Cagliari. La presenza dei sardi comporterà vari problemi logistici ed economici nell’organizzazione delle trasferte, rispolverando un’annosa questione del baseball italiano. "Il nostro obiettivo è quello di entrare nelle prime due del girone, andare ai playoff ed evitare la Poule Salvezza. Poi agli ottavi vada come deve andare. Le squadre del gruppo A sono più forti e hanno la possibilità di avere più stranieri in squadra", spiega il presidente dei biancoblu, Giangiacomo Sello. Il Codogno ha innanzitutto confermato il coach Michele Nani, alla sua terza stagione nel ruolo di manager dei lombardi. Per quanto riguarda la squadra il presidente Sello e la dirigenza hanno deciso di non stravolgere il roster, confermando quasi interamente il blocco che ha ben figurato nella scorsa annata. A partire dal lanciatore venezuelano Gabriel Torres e dall’utility Manuel Garavito, fino all’altro lanciatore Federico Virgadaula che nel 2024 è stato selezionato per un raduno della Nazionale italiana in vista delle Olimpiadi 2028.

Inoltre rappresenteranno lo zoccolo duro della squadra anche l’esterno Simone Minoia e due new entry: il giovane classe 2007 Tommaso Lettieri, lanciatore molto promettente e Filippo Bianchi, esterno che arriverà dal campionato americano dei College ad inizio maggio. Oltre a loro tornerà a Codogno anche il catcher italo-venezuelanor Luigi Gintili, che la scorsa stagione ha giocato ad Alghero.

Per quanto riguarda le altre due lombarde, Milano e Senago, l’obiettivo è la salvezza. Non è da escludere però che i meneghini possano tentare il colpaccio ed entrare nelle prime due del gruppo. Alla guida della squadra ci sarà per il nono anno di fila, coach Marco Fraschett. Il primo appuntamento al Kennedy sarà alla seconda giornata (il 4 maggio) contro il Settimo Torinese, mentre l’ultimo della prima fase si giocherà il 13 luglio a Cagliari.

Alessandro Stella