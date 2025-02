Le ottime prove dei ragazzi dell’Imolanuoto. Dominio di Fuschini nei 50 rana. Bianchi seconda nei 100 farfalla

C’è il successo di Lorenzo Fuschini nei 50 rana nel giovane gruppo dell’Imolanuoto (con anche qualche senior) che nel weekend ha preso parte al 22esimo Meeting del Titano, a San Marino (vasca da 50 metri). Il pescarese classe 2007 si è imposto in 28’’56, stesso tempo di altri due atleti (Gamberini e Garzia) con cui ha condiviso il primato della prova. Nella stessa gara 18esimo Riccardo Battilani (567’’65). Fuschini ha poi chiuso 13esimo nei 100 rana con 1’04’’87; 38esimo Battilani (1’07’’06), 48esimo Matteo Cocchi (1’08’’28).

Al femminile secondo posto di Ilaria Bianchi nei 100 farfalla con 59’’10, con Alice Beltrame quinta in 1’01’’57 e 24esima Asia Salvato (1’03’’81). Nei 50 quinto posto per la Bianchi con 27’’66, quinta Salvato in 29’’01, mentre nei 200 Salvato ha chiuso 12esima (2’20’’31). Nei 50 rana undicesima Giulia Curia (32’’98). Tra gli altri giovani Alex Gaddoni ha chiuso 30esimo nei 200 farfalla (2’13’’20), 31esimo nei 100 (57’’65) e 44esimo nei 50 (26’’34); Riccardo Paganelli 45esimo nei 50 stile (24’’64) e 61esimo nei 100 (54’’34).

l.m.