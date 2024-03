Le promesse del tennis in campo ad Arezzo

di Andrea Lorentini

AREZZO

Il circuito di tennis Junior Next Gen 2024 prende il via da Arezzo. Da domani a domenica 17 marzo, i campi dei tre circoli cittadini saranno sede della prima tappa dell’importante manifestazione giovanile nazionale che riunirà centinaia di giovani promesse dall’under 10 all’under 14 e che proseguirà poi fino alle finali in programma nel mese di novembre a Torino. Lo Junior Next Gen, promosso direttamente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, fa tappa ad Arezzo per il dodicesimo anno consecutivo in virtù della rinnovata sinergia organizzativa tra Tennis Giotto, Ct Arezzo e Junior Tennis Arezzo che hanno nuovamente unito le forze per mantenere un torneo che, anno dopo anno, permette di assistere alle gesta degli atleti e delle atlete del tennis italiano del futuro. Questa tappa riunirà i rappresentanti dei circoli della macroarea centro-nord sviluppata tra Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria, andando a configurare un appuntamento particolarmente atteso e partecipato soprattutto per decine di tenniste aretine e di tennisti aretini che potranno godere di una competizione di altissimo livello direttamente sul loro territorio.

Il torneo di Arezzo aprirà il calendario dello Junior Next Gen 2024 che proseguirà poi il 28 marzo al Tennis Club Perugia, il 5 agosto ai centri estivi federali di Brallo e Castel di Sangro, e il 5 ottobre alla Polisportiva Capanno di Latina, con ogni prova che terminerà con l’aggiornamento della graduatoria nazionale che permetterà di determinare i tennisti delle diverse categorie che potranno poi partecipare al master conclusivo in programma nei giorni delle ATP Finals. L’appuntamento sarà strutturato con una formula ormai consolidata che vedrà i tabelloni maschili di Under12 e Under14 ospitati dal Tennis Giotto, i tabelloni femminili di Under12 e Under14 dal Ct Arezzo, e i tabelloni maschili e femminili dell’Under10 dallo Junior Tennis Arezzo. La conclusione è prevista con le finali e con le premiazioni in programma nella mattinata di domenica 17 marzo. "Lo Junior Next Gen - ricorda Francesco Benci, direttore di gara del torneo, - è un appuntamento ormai tradizionale del nostro calendario che vede sfidarsi tante giovani promesse da tutto il centro Italia che, un giorno, potrebbero trovare soddisfazioni in ambito nazionale e internazionale".