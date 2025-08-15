Le sfide sulla sabbia. In palio a Civitanova il titolo di re e di regina

Un fine settimana nel segno del KIng&Queen of the beach a Civitanova. Domani alle 9.30 il match Belliero Picinin/Mancinelli – Balducci/Rottoli aprirà la 26ª edizione del torneo alla Iplex Arena, sulla Spiaggia delle Corone. Quindi la kermesse civitanovese inizierà con il torneo femminile targato Offertevilaggi.com. Di seguito, alle 10.15, ci sarà la prima gara del torneo maschile Axorè King of the beach dove si affronteranno Alfieri/Sacripanti – Mussa/Spadoni. Sono stati due giorni rocamboleschi che hanno costretto gli organizzatori, in primis Fulvio Taffoni, a fare gli straordinari per rimodulare gironi e calendari. Prima c’è stato il forfait per infortunio di Rossi, poi è arrivata la rinuncia di Erika Ditta per un grave problema familiare. Al posto di Rossi è stato convocato Fabrizio Mussa, 25 anni, tra i primi 10 nella classifica del campionato italiano con un 5° posto a Ravenna e Cordenons, mentre al posto di Erika Ditta ecco arrivare la 34enne Jessica Belliero Piccinin, dodicesima in classifica Fipav. Le gare della prima fase si svolgeranno con il punteggio dei primi due set ai 17 ed eventuale 3° a 11. La finale con punteggio regolamentare. Sarà come al solito due giorni di grande sport e spettacolo, con l’intrattenimento durante le pause delle ragazze della Sweet Dolls che con i loro balli e coreografie allieteranno gli appassionati in tribuna con ingresso gratuito. I partner della manifestazione regaleranno gadget ai tifosi nella Iplex Arena.

Le gare di domani. Ore 9.30 Belliero Piccinin/ Mancinelli – Balducci/Rottoli; ore 10.15 Alfieri/Sacripanti – Mussa/Spadoni; ore 11 Sestini/Annibalini – Sanguigni/Franzoni; ore 11.45 Titta/Acerbi – Podestà/Marchetto; ore 15.30 Belliero Piccinin/Balducci – Mancinelli/Rottoli; ore 16.15 Alfieri/Mussa – Sacripanti/Spadoni; ore 17 Sestini/Sanguigni – Annibalini/Franzoni; ore 17.45 Titta/Podestà – Acerbi/Marchetto. Le partite di domenica. Ore 9.15 Belliero Picinin/ Rottoli – Balducci/Mancinelli; ore 10 Alfieri/Spadoni - Mussa/Sacripanti; ore 10.45 Sestini/Franzoni – Sanguigni/Annibalini; ore 11.30 Titta/Marchetto- Podestà/Acerbi. La finale femminile si disputerà alle 15.30 a seguire la maschile.