Le Shout di Bologna dominano il torneo di ultimate frisbee a Grenoble

Fotta e Shout, sempre loro. Sono le due anime del Bologna Flying Disc, la società di ultimate frisbee che sta portando in alto il nome di Bologna in una specialità che piace ai giovani. Le Shout conquistano solo vittorie nel torneo Spring Invite a Grenoble, in Francia. Una manifestazione che serviva per qualificarsi per la Champions, in programma a settembre. Una Champions che, in passato, a conferma dell’ottimo lavoro portato avanti a Bologna, è stato vinto più volte dalle Shout e, almeno in un’occasione, dalla formazione maschile della Fotta.

Le Shout mettono in fila solo vittorie: 6/6. E in finale non fanno sconti alle Grut di Amsterdam, campioni d’Europa in carica.

La squadra della Shout ha cambiato fisionomia, inserendo diverse nuove leve. Ma lo spirito resta quello del passato: cercare di rimanere ai vertici della specialità cercando di raggiungere almeno la finale della Champions. La squadra femminile era composta da Francesca Sorrenti, Gaia Pancotti, Nicole Baiocchi, Sofia Albani, Sofia Scazzieri, Margherita Giovannini, Alessandra Pivetta, Margherita Nicotra, Elena Benghi, Giorgia Pancotti, Susanna Casarini, Marilina Bisceglia, Juliette Camille, Madelaine Bertrand, Tereza Mrázová, Sara Rabaglia, Ava Mueller, Maëlle Barentin, Martina Kmecova, Charlotte Schall, Angelica Sarti, Arianna Ascari, Letizia Capello e Sinéad Dunne.

I ragazzi erano impegnati a Padova, chiudendo la loro fatica al quinto posto. Dopo aver vinto contro Helgtre (Germania) e Ratrac Bern (Svizzera), 15-0 e 15-6, c’è stato il ko contro Heidees di Heidelberg per 12-10, uscendo dalle prime quattro posizioni. Poi le vittorie con Ranelagh (Irlanda) 15-9, Bad Skid (Germania) 15-12 e Catch Up Graz (Austria) 15-12.

Nel gruppo dei ragazzi troviamo Lorenzo Simonazzi, Zeno Alberto Comirato, Alberto Laffi, Francisco Romano, Andrea Mastroianni, Riccardo Corazza, Jan Nowak, Arturo Laffi, Fabio Coppi, Giovanni Santucci, Kais Mathe, Joshua Poltock, Edoardo Trombetti, Giovanni Saracco, Alberto Cassanelli, Tal Osri, Riccardo Venturoli, Martin Giuliani, Leonardo Maffioli, Giacomo Rosi, Ivan Cantù, Riccardo Zanni, Tommaso Zanni, Lorenzo Gatti, Matteo Mancinelli, Liam Crisafulli, Luca Tognetti e Gabriele Algidi.