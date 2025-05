Le sorelle Sergi trionfano alla World Cup Asi Iaksa di San Marino

San Marino ha ospitato una delle competizioni più attese nel panorama sportivo giovanile: la World Cup Asi Iaksa, valevole per i Campionati Italiani Asi-Coni. A brillare sul podio nazionale sono state due giovanissime atlete lunigianesi, le sorelle Ilaria e Valeria Sergi, rispettivamente di 12 e 14 anni, che hanno conquistato il titolo nelle categorie della specialità tecnica kick boxing. Le due sorelle, originarie di Albiano, si allenano con costanza e determinazione nella palestra di Ceparana sotto la guida degli esperti tecnici dello Sport Club Virtus 1906, storico e pluripremiato centro pugilistico spezzino. Proprio in occasione del torneo, oltre ai titoli italiani, sono state anche assegnate le cinture di categoria, riconoscimento che premia gli atleti che hanno ottenuto il maggior punteggio nel corso della stagione sportiva 2025.

Grande la soddisfazione espressa dal Club Virtus e dal maestro Alessandro Andellini e anche dall’intera amministrazione comunale, di cui lo stesso Andellini è componente. In particolare, il vice sindaco di Aulla, Roberto Cipriani, e la presidente del Consiglio comunale, Giada Moretti, entrambi albianesi, hanno espresso orgoglio per il traguardo raggiunto, sottolineando come il talento, l’impegno e i valori dello sport possano rappresentare un modello positivo per l’intera comunità. "Un risultato che onora non solo le atlete e le loro famiglie, ma tutta la Lunigiana – ha dichiarato il sindaco Roberto Valettini –. Siamo fieri di queste ragazze che hanno portato il nome di Albiano ai vertici nazionali".