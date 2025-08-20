Le stelle della Motto brillano anche a Lisbona. Viareggini secondi al "World Gym for Life"

Un altro grande risultato quello portato a casa dall’eccellenza viareggina dello sport nazionale: la “Raffaello Motto“ ha conquistato la medaglia d’argento nella quinta edizione del World Gym for Life, manifestazione internazionale di "Ginnastica per Tutti" andata in scena a Lisbona in Portogallo e che ha registrato numeri da record con ben 27 Paesi partecipanti, oltre 3mila 500 ginnasti e più di 5mila spettatori presenti nello spettacolare palcoscenico della Meo Arena.

La Ginnastica Motto ha rappresentato l’Italia con una coreografia di grande impatto, ispirata al musical "Notre Dame de Paris" e culminata con un omaggio alla cultura italiana attraverso le figure di Michelangelo Buonarroti, Leonardo Da Vinci, Dante Alighieri e Galileo Galilei. Uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di unire eleganza scenica, forza interpretativa ed originalità narrativa, conquistando il pubblico e la giuria, che ha premiato la squadra viareggina con la medaglia d’argento.

Il regolamento del 5° "Gym for Life Challenge" non prevede una classifica tradizionale, ma valuta le esibizioni secondo quattro criteri fondamentali: innovazione, capacità di intrattenimento, tecnica ginnica e impressione generale. La Raffaello Motto ha ottenuto un punteggio di rilievo in ognuno di questi aspetti, confermandosi tra le eccellenze mondiali della "Ginnastica per Tutti".

Il gruppo, guidato dai tecnici Laura Pendibene e da Gabriele Mattei, era composto dagli atleti (in rigoroso ordine alfabetico) Gioele Bemi, Agnese Cabib, Elisa Cabib, Matteo Conte, Valentina Gori, Martina Maffei, Elia Manfredini, Filippo Mariani, Lisa Marinozzi, Ilaria Nicolini, Eleonora Pfanner, Emanuele Pucciani, Viola Simonelli, Alessio Tognini, Paolo Tomei, Lapo Tonioli, Pietro Vanni, Chiara Vignolini.

Il prossimo appuntamento del movimento internazionale sarà tra quattro anni in Bulgaria. Nel frattempo, la Raffaello Motto e la "Ginnastica per Tutti" italiana guardano già con entusiasmo ai grandi eventi in programma: l’"European Gym for Life Challenge" e l’"Eurogym" nell’estate 2026 a Pistoia, e successivamente la "Gymnaestrada" 2027, che riporterà il mondo della ginnastica in terra lusitana, sempre nella capitale Lisbona.