Le vie della città si tingono di tricolore. Una domenica con l’elite della corsa italiana

Le vie del centro si vestono di tricolore. Prato accoglie l’élite della corsa nazionale per i campionati italiani assoluti, promesse, juniores e allievi dei 10 km su strada (le allieve correranno sulla distanza di 6 km), evento valido come ventiduesimo Trofeo podistico della Questura di Prato. Una giornata che promette spettacolo e partecipazione, con migliaia di presenze. In palio, oltre ai titoli individuali di categoria, anche il successo nei campionati di società.

Il percorso, un circuito cittadino di due chilometri da ripetere cinque volte, avrà partenza e arrivo in viale Piave, davanti al Castello dell’Imperatore, attraversando i luoghi simbolo: piazza San Marco, via Pomeria, Porta Santa Trinita, piazza del Comune con la fontana del Bacchino, piazza Sant’Antonino e via San Bonaventura. Attesi mille atleti in gara e oltre 250 società provenienti da tutta Italia, a caccia degli otto titoli individuali in palio.

Tra i protagonisti annunciati spiccano i campioni uscenti di Arezzo: Francesco Guerra (pettorale 1, Carabinieri), già campione italiano dei 10.000 su pista a Cosenza e accreditato di un 27:59 sulla distanza, e Valentina Gemetto (pettorale 1, Caivano Runners), reduce dal nono posto agli Europei di Lovanio con titolo a squadre e primato personale di 31:44. Al via altri nomi di rilievo come Yassin Bouih (5, Fiamme Gialle, 28:37), Badr Jaafari (12) e Alberto Mondazzi (11, Casone Noceto), entrambi sul podio ai recenti Tricolori di mezza maratona.

Per il titolo di società correranno anche gli stranieri Egide Ntakarutimana (2, 28:08), Celestin Ndikumana (3, 28:10) e Louis Ntunzinzi (4, 28:28) Tra le donne occhi puntati su Anna Arnaudo (3, Battaglio Cus Torino, 31:39), seconda nella mezza tricolore, e sulla toscana Greta Settino (200, Toscana Atletica Empoli Nissan), terza nella stessa gara. Sarà assente dell’ultima ora Sofiia Yaremchuk (Esercito). Per il cds in gara le straniere Francine Niyomukunzi (4, 31:48), Elvanie Nimbona (5, 32:24) e Clementine Mukandanga (7, 32:57).

Grande entusiasmo tra gli organizzatori della Asd Prato Promozione: "Le prime società hanno già ritirato i pettorali. Vedere corridori da tutta Italia conferma che l’unione fa la forza. Un grazie a chi ha creduto in questo evento".

Le partenze seguiranno un fitto programma: alle 13 le allieve, alle 13.40 gli allievi, alle 14.35 juniores, promesse e senior donne, alle 15.30 juniores e promesse uomini e chiusura alle 16.20 con la prova assoluti maschile.

Massimiliano Martini