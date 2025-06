Lenergy Pisa Beach Soccer chiude l'Euro Winners Cup al settimo posto

Il Lenergy Pisa Beach Soccer chiude la propria avventura portoghese con un sorriso. Dopo una settimana complicata, segnata da infortuni, squalifiche e battute d’arresto, i nerazzurri conquistano il settimo posto all’Euro Winners Cup, battendo per 4-3 il BSC Sunrise Kyiv nell’ultima gara del torneo. In casa pisana torna disponibile Simone Marinai, scontata la squalifica, ma ai box resta Hulk, e a lui si aggiunge anche Ott, altro assente pesante in questa parte finale di competizione. Coach Marrucci schiera comunque una formazione combattiva, che riesce a chiudere l’esperienza continentale con una vittoria.

L’avvio è equilibrato e si decide tutto nei due tempi centrali. Nel secondo periodo, arriva la prima gioia internazionale per Remedi, che apre le marcature al 7’. La reazione ucraina non si fa attendere: al minuto 11 Lystopad trova il pareggio, e appena sessanta secondi più tardi è Victor Hugo a firmare il sorpasso del Sunrise Kyiv. Ma il Lenergy non molla e rimette tutto in parità grazie al gol di Bertacca al 12’.

Nel terzo tempo, la gara si decide con tre reti ravvicinate. Il tiro di Casapieri, deviato sfortunatamente da Pedrinho, vale il nuovo vantaggio pisano, a cui fa seguito l’importante sigillo di Fazzini, che porta il punteggio sul 4-2. Inutile, infine, il gol del definitivo 4-3 di Maksymets per il Sunrise Kyiv. La squadra guidata da coach Nerush chiude all’ottavo posto. Finisce così l’avventura internazionale del club pisano, che si congeda dal torneo con la consapevolezza di aver affrontato una settimana piena di insidie, tra defezioni e imprevisti. Ora si torna in Italia, dove riprenderà il percorso nel campionato nazionale.

Buone notizie anche dal fronte Next Gen, dove l’Under 20 del Lenergy Pisa chiude con un’ottima prestazione la tappa del campionato a Terracina. Nella sfida contro i padroni di casa del Terracina BSC, i nerazzurri calano un netto 6-1, confermando il buon momento. La partita si sblocca nel secondo periodo grazie a Mancini, poi arriva il pari momentaneo di Reggio, ma è solo un lampo: dal calcio d’inizio successivo, Bacci riporta subito avanti Pisa. Da lì in poi la gara è a senso unico: Armadori e Arnesi allungano, nel periodo conclusivo trovano gloria anche Bindi e ancora Bacci, autore di una doppietta. La formazione guidata da Martin Miglionico porta a casa 8 punti complessivi nella tappa laziale. Ma i giochi non sono ancora finiti: la qualificazione alla fase finale del campionato dipenderà dall’ultima sfida, in programma il 2 luglio contro Icierre Lamezia BS.