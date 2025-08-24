Lenzi e Malvina: incontro tra titani. Diego a Liverpool, Pamela per l’iride

L’Italia dei guantoni sempre più bolognese. Al centro tecnico di Assisi ci sono i due pezzi da novanta della boxe cittadina e regionale, esponenti locali della Noble Artm ma soprattutto testimonial di un pugilato che all’ombra delle Due Torri non è mai stato così in fermento, sia a livello maschile che a livello femminile.

In posa in palestra sono comparsi l’una accanto all’altro Pamela Malvina Noutcho Sawa e Diego Lenzi. La pugile-infermiera e il Toro di Porretta. L’allieva di Alessandro Danè alla Bolognina Boxe ha partecipato a uno stage della nazionale proprio nell’hub federale dove il supermassimo sta preparando i prossimi Mondiali. Sì perché entrambi sono a caccia di un titolo iridato: Malvina se lo giocherà a Bologna a novembre mentre l’atleta del gruppo sportivo dell’Esercito cercherà di mettersi al collo la medaglia più pregiata alla manifestazione che si terrà a Liverpool dal 4 al 14 settembre.

Due percorsi, un solo obiettivo: vincere. E se la campionessa europea dei pesi leggeri ha già dimostrato di potersi giocare le sue carte con chiunque, anche Lenzi ha già fatto vedere in diverse occasioni di avere qualità importanti per poter crescere ancora e inseguire i suoi sogni, accarezzando la gloria già nella prima, inaspettata, partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Per lui poi è arrivato anche il passaggio parziale al professionismo, con alcuni match che gli hanno consentito di ampliare il suo bagaglio d’esperienza per cercare di crescere ancora e più rapidamente stando al passo di una categoria di certo non semplice.

Sui social ha sempre mostrato gran parte della vita fatta di allenamenti e anche della volontà di diffondere il pugilato, con uno stile differente, irriverente ma anche genuino.

Diametralmente opposta Pamela Malvina, che non è mai stata una donna da copertina o almeno non l’ha mai voluto esserlo.

Più riservata e legata al territorio, a quella fetta di Bologna, la Bolognina, che l’ha accompagnata prima a vincere tra i dilettanti e poi a diventare campionessa italiana, abbracciandola al PalaDozza quando ha conquistato la prima delle due cinture europee (la seconda si è combattuta a porte chiuse all’Unipol causa alluvione).

Per lei è arrivata una crescita esponenziale in pochi anni e ora sul suo personale calendario, oltre ai turni in corsia, c’è cerchiato il 7 novembre: in quella data tornerà ancora al Madison di Piazza Azzarita, per cercare di mettere il mondo ai suoi piedi. Se la vedrà contro l’esperta argentina Karen Elisabeth Carabajal. In palio ci saranno addirittura due cinture, quella mondiale Ibo e l’intercontinentale Ibf. Un primato assoluto, che fa il pari con quello della prima bolognese a giocarsi una cintura iridata proprio in città. Prima andare a caccia di gloria toccherà a Lenzi che a Liverpool proverà a continuare nel solco di quanto mostrato in Coppa del Mondo. Perché la Bologna che lotta sul ring è pronta a sollevare il pugno al cielo.