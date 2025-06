Lenzi, il buongiorno si colora subito d’oro: "Non mi fermo qui: in testa ho i Mondiali"

’El Toro’ non lascia scampo e si mette al collo la prima medaglia d’oro di questa stagione. Non c’era modo migliore per Diego Lenzi di tornare a vestire la casacca della Nazionale. Il pugile bolognese ha infatti chiuso sul gradino più alto del podio l’ultima tappa di World Boxing Challenge dopo aver sconfitto l’americano Kelvin Watts prima del limite. Al Grand Prix Usti Nad Labem in Repubblica Ceca il superassimo azzurro ha portato avanti un percorso netto, con prove convincenti sin dal primo turno che l’ha visto superare per 4-1 il turco Ugur e poi con lo stesso punteggio anche il brasiliano Dasilva. Infine nell’ultimo atto del torneo, la vittoria per ko tecnico sullo statunitense. Il +91 kg è stato l’unico a mettersi al collo la medaglia più prestigiosa nella spedizione azzurra in Repubblica Ceca, conclusasi con 5 medaglie total frutto dei 2 argenti di Melissa Gemini e Gabriele Guidi Rontani nei 75 kg e dei 2 bronzi di Salvatore Attrattivo e Sirine Charaabi nei 54 kg.

Lenzi ha subito voluto sottolineare l’importanza di essere tornato a vestire i colori della nazionale dopo il debutto tra i pro e i match disputati in questi mesi, evidenziando anche la soddisfazione di aver conquistato il massimo nel torneo: "E’ bellissimo tornare a vestire la maglia azzurra, anche se non si tratta di un ritorno visto che ho sempre chiarito che il mio focus principale sarebbe stato questo con Europei, Mondiali e ovviamente le Olimpiadi. Di contorno ho voluto dedicarmi anche alle prime esperienze da professionista. Nessuno scandalo, una prassi che in molti seguono per acquisire anche più esperienza. In questo torneo c’erano diverse nazioni importanti, una manifestazione di livello".

Poi l’analisi del suo match e di quello che si è visto sul ring: "E’ da dicembre che non combattevo, ho portato sul ring grande determinazione. Sempre in attacco. Ho vinto in maniera netta tutti gli incontri, sono consapevole di aver fatto bene e ho grande fiducia anche nei prossimi impegni".

Il successo in questa tappa di World Boxing Challenge sarà propedeutica anche per i futuri match e soprattutto per l’avvicinamento ai Mondiali di Liverpool, con il ventiquattrenne bolognese che proseguirà la preparazione con lo staff tecnico della Nazionale a Roma in vista dei prossimi appuntamenti in calendario: "Ora non ci fermiamo, mi farò trovare pronto per la prossima tappa in Kazakistan a luglio per poi preparare al meglio il Mondiale di settembre nel Regno Unito. Sto lavorando bene e ho chiari i miei obiettivi".

Alle spalle anche l’infortunio che l’aveva tenuto lontano dal ring a maggio: "Ho seguito i consigli dei fisioterapisti e sono stato a riposo infatti ora sto molto bene, è tutto alle spalle e mi sento in grande forma".